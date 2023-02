Jak rozpocząć działalność firmy w internecie?

Z każdym rokiem liczba polskich przedsiębiorców prowadzących działalność w sieci rośnie. Według raportu GUS ponad 70 proc. firm ma już własną stronę internetową.

Jak wskazuje raport E-commerce w Polsce 2022, odsetek internautów, którzy deklarują dokonywanie zakupów online, ustabilizował się i wynosi obecnie 77 proc.

Internet jest pierwszym źródłem, do którego sięgamy, aby znaleźć informację o produktach i usługach. Home.pl przygotował kilka uniwersalnych wskazówek, które będą przydatne dla początkującego przedsiębiorcy.

Własna strona to dopiero początek

Proces tworzenia strony dla własnej firmy oraz rozpoczęcie sprzedaży w sieci mogą przebiegać szybko i sprawnie. Założenie własnego e-sklepu wcale nie wymaga zatrudnienia dużego zespołu specjalistów oraz poniesienia wysokich kosztów. Na rynku pojawiają się kolejne narzędzia obniżające próg wejścia i ułatwiające uruchomienie działalności w sieci.

W rozwijaniu biznesu i budowaniu społeczności wokół marki przedsiębiorcom pomagają media społecznościowe. Wiele firm zaczyna więc swoje działania w internecie właśnie od tych kanałów, choć czasem to jest za mało. Dlatego ważne jest stworzenie własnej, zaprojektowanej zgodnie z najnowszymi trendami oraz wizualnie atrakcyjnej, strony internetowej z towarzyszącym jej profesjonalnym adresem e-mail. ​​Aby założyć stronę oraz adres e-mail, potrzebne są adres strony internetowej, czyli domena, hosting – miejsce na stronę internetową, skrzynka elektroniczna, a także certyfikat SSL, który zabezpiecza dane na stronie WWW i pozwala budować zaufanie użytkowników.

Zwiększanie obecności firmy w sieci jako sposób na dotarcie do klientów

Każdy przedsiębiorca chce mieć gwarancję, że przyciągnie uwagę klientów swoimi usługami lub produktami. Właśnie dlatego większość z nich aktywnie szuka sposobów na to, jak najszybciej dotrzeć do odbiorców z informacją o swojej firmie. Tworzenie profesjonalnej marki może trwać latami, ale odpowiedni fundament warto położyć już na samym początku.

W pierwszym kroku trzeba zadbać o odpowiednią ekspozycję firmy, taką jak strona internetowa oraz konta w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook czy LinkedIn), dzięki którym użytkownicy odnajdą ją w sieci. Dobrze zaprojektowana, atrakcyjna wizualnie oraz funkcjonalna strona, nie tylko zwróci uwagę klientów, lecz także otworzy drzwi do uruchomienia jednego z najbardziej efektywnych sposobów pozycjonowania firmy – reklamy cyfrowej. Nie zapominajmy także o wizytówce Google Moja Firma oraz umieszczeniu adresu swojej siedziby na mapach Google. Korzystanie z tych darmowych narzędzi przynosi wiele korzyści: zwiększa widoczność firmy w wyszukiwaniu lokalnym oraz umożliwia dodawanie pozytywnych opinii klientów o firmie na Mapach Google.

Sposób na promocję? Reklama internetowa

Przeniesienie firmy do internetu wiąże się z wieloma, czasem nieoczywistymi korzyściami – można m.in. korzystać z wielu narzędzi promujących ofertę firmy i tym samym skalować swój biznes.

Jednym z takich przykładów jest inwestycja w reklamę internetową, która jest znacznie efektywniejsza od tradycyjnej reklamy outdoorowej. Promowanie w internecie charakteryzuje się możliwością precyzyjnego wysyłania komunikatów do wybranej grupy odbiorców i mierzalnością efektów. Ten rodzaj promocji pozwala na większą transparentność danych oraz szybki podgląd statystyk pokazujących, jak inwestycje w reklamy wpływają na wyniki sprzedaży. W porównaniu do rozdawania drukowanych ulotek, które najczęściej lądują w koszu, to mądry i oszczędny sposób na reklamowanie swojej firmy wśród różnych grup konsumentów.