Jak sprzedać więcej na Walentynki?

Rok 2021 był w Polsce wyjątkowy dla tych, którzy świętują Walentynki. Pierwszy raz od lat nie mogli bowiem wybrać się na romantyczną kolację. Obostrzenia związane z pandemią były bezlitosne, a restauracje co najwyżej mogły przenieść się do domów. Według raportu MasterCard “Love Index” przyczyniło się to do wzrostu zainteresowania zakupami w internecie, bo aż 51% Polek i Polaków planowało zakup niespodzianki w sklepach on-line. W ciągu dekady wartość zakupów walentynkowych w Polsce wzrosła o blisko 400%.

Miłość nie zna ceny

– Po „Black Friday”, świętach i wyprzedażach noworocznych konsumenci nie mają niemal przerwy. Na początku lutego, królują Walentynki, a działy marketingowe mniejszych i większych sklepów e-commerce nie mogą przejść obok tego dnia obojętnie. Promują się niemal wszyscy, bo choć nadal najwięcej wydajemy na biżuterię czy kwiaty, to oko do klientów puszczają nawet producenci samochodów. Wokół tak pozytywnych emocji warto się zbierać i nimi ogrzewać – komentuje Robert Stolarczyk, prezes zarządu Promotraffic, jednej z polskich agencji digital marketingowych dla e-commerce i b2c.

Przeczytaj także: Grycan z deserami na wynos na walentynki

Gra jest warta świeczki, bo w roku poprzedzającym pandemię Polacy tylko kartami MasterCard zrobili zakupy walentynkowe za ok. 260 mln złotych. Szacunki światowe są jeszcze bardziej okazałe. Według National Retail Federation – największego na świecie stowarzyszenia handlu detalicznego – tylko w okresie świąteczno-noworocznym i w Dzień Matki konsumenci wydają więcej. NRF szacuje, że ponad połowa (około 53%) dorosłych Amerykanów planuje świętować Walentynki, wydadzą oni w sumie 23,9 miliarda dolarów.

W 2022 roku przeciętny Amerykanin planuje przeznaczyć ok. 175 dolarów na prezenty walentynkowe, to o dziesięć dolarów więcej niż rok wcześniej, ale blisko 20 dolarów mniej niż jeszcze przed pandemią.

Walentynki dla sprzedawców to nie jest, a przynajmniej jak przekonuje Robert Stolarczyk, nie powinna być jednorazowa okazja na złowienie klienta. Jeszcze ważniejsze jest to, żeby swoimi akcjami marketingowymi nie tylko zachęcić do zakupu prezentu, ale też zbudować trwałą relację.

– Dzisiejszy marketer musi pomyśleć o tym, jak twórczo zaangażować swoich klientów w kluczowych sezonach zakupowych, takich jak Walentynki, w sposób, który przyniesie długoterminowy wzrost, zwiększoną sprzedaż i wykuwa więzi, które sprawią, że ich klienci będą wracać – mówi Robert Stolarczyk.

Miłość? Przecież pies też kocha, a my go na pewno