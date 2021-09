Jak sprzedawać zdrową żywność w internecie?

Etykieta natomiast musi być czytelna, z odpowiednią wielkością czcionki (minimum 1,2 mm) i prawidłowym układem treści. Ważne też, żeby nie wprowadzać konsumentów w błąd – np. nazywając produkt „ekologicznym”, jeśli nie zostało to potwierdzone przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Jeśli wyroby powstają w sposób przemysłowy i z wykorzystaniem aromatów lub dodatków do żywności, nie można ich nazywać „domowymi”, czy „wiejskimi”. Warto pamiętać też, że żywność musi być zgodna z przepisami prawa nie tylko w zakresie znakowania, ale także w kwestiach higienicznych i jakości handlowej, a stosowane opakowania powinny być przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Jak znakować wybrane produkty spożywcze?

Oprócz m.in. informacji o warunkach przechowywania, terminie przydatności do spożycia, wadze i użytych składnikach, projektując etykietę produktową należy pamiętać o innych ważnych aspektach.

Dżemy, konfitury, galaretki, marmolady czy powidła to produkty, których wymogi jakościowe zostały ściśle zdefiniowane w jednym z rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przepisy precyzyjnie podają np. minimalne wymagania w zakresie choćby ilości owoców użytych do produkcji określonych przetworów. W przypadku tych produktów warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W nazwie musi znaleźć się wskazanie owoców, jakie zostały użyte do produkcji. Jeśli produkt zawiera więcej niż dwa owoce, można go nazwać przetworem wieloowocowym. Nie może zabraknąć też informacji o pasteryzacji i innych procesach stosowanych przy produkcji. Z kolei jeśli na etykiecie nie ma tabeli z informacjami o wartościach odżywczych, niezbędne jest wskazanie zawartości cukru w produkcie gotowym do spożycia.

W przypadku miodów nie wolno zapomnieć o podaniu ich pełnej nazwy i rodzaju (np. wielokwiatowy, faceliowy) oraz kraju pochodzenia. W ten sposób można określać wyłącznie produkt wytworzony przez pszczoły, bez żadnych dodatkowych składników. Samo ogłoszenie o sprzedaży produktu natomiast warto uzupełnić o kilka zdań na temat swojej pasieki czy np. rodzinnej tradycji produkcji miodów.

Podczas znakowania pieczywa szczególną uwagę należy zwrócić na podawanie jego nazwy. Chlebem orkiszowym nie można nazywać produktu, w którego składzie mąka orkiszowa nie jest w przewadze ilościowej w stosunku do pozostałych składników sypkich. Popularne i zdrowe chleby na zakwasie mogą z kolei być takim mianem określane na etykietach, jeśli naturalny zakwas stanowi fundament procesu produkcji.

Trendy w produkcji opakowań