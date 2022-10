Jak stworzyć własny sklep internetowy? Poradnik krok po kroku

Czy w sieci jest jeszcze miejsce dla nowych e-commerce’ów?

Zapytani o to eksperci z branży e-commerce wielokrotnie podkreślali, że jest to wciąż możliwe i może być dochodowe. Jednocześnie podkreślając, że jest to bardzo trudne.

-Rynek jest ogromnie nasycony, ale stale ewoluuje, a precyzyjniej rzecz ujmując zmieniają się preferencje i oczekiwania klienta, dlatego wierzę, że zawsze będzie miejsce na nowe propozycje – podsumowuje Joanna Jezior-Sojka, CEO ergobiurko.pl, laureatka konkursu Kobieta e-commerce 2022.

Wciąż jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu e-commerce. Jest więc miejsce dla nowych graczy, którzy postawią na rozwój intuicyjnego, łatwego, szybkiego i wygodnego interfejsu dla konsumentów – podkreśliła Joanna Kalinowska, dyrektor sprzedaży i marketingu e-commerce w JYSK Polska. Istotą jest więc odpowiedź na potrzeby rynku, determinacja, innowacyjność i zaangażowanie. Liczba klientów w sklepach internetowych wciąż rośnie i zyskuje kolejne pokolenia odbiorców.

Jak zbudować własny sklep internetowy od zera?

Uruchomienie własnego e-commerce’u, to zderzenie się z rzeczywistością programowania, marketingu, logistyki, pracy z klientem, finansów i wielu innych dziedzin. Podstawowym pytaniem, które należy sobie zadać, to czy chcę robić to samemu? Wymaga to wręcz renesansowych talentów, ale jest możliwe. Można też skorzystać z pomocy firm zewnętrznych, gotowych programów do prowadzenia sklepów internetowych i obsługi zamówień lub skorzystać z inkubatorów przedsiębiorców.

Decydując się na własny sklep i odpowiadając na pytanie o współpracę tudzież wspólników można przystąpić do budowania własnego sklepu. Od czego zacząć?

#1 Strategia e-commerce

Musimy skonkretyzować swoje pragnienia i odpowiedzieć na kilka pytań:

Czy towar, który chcę sprzedawać jest komuś potrzebny?

Do jakiej grupy odbiorców chcę dotrzeć?

Jaka jest moja konkurencja?

Gdzie będę sprzedawać?

Jaka będzie logistyka dostaw i zwrotów?

Krótko mówiąc na początku należy zdefiniować swoje pragnienia i pomysły z rzeczywistością. Już na początku należy się również zastanowić nad ekspansją zagraniczną. Eksperci polecają mieć to z tyłu głowy, projektując witrynę internetową i dostosowując kanały sprzedaży.

#2 Inwestycja, czy outsourcing?

E-sklep to konfrontacja z nowymi technologiami. Za każdym kliknięciem w sklepie, wyborem towaru, obsługą logistyczną, płatnością, dostawą i ewentualnym zwrotem stoją algorytmy.

Wiedząc już w jaką technologię inwestujemy powinniśmy pomyśleć o platformie, która pomoże nam stworzyć własny e-sklep. Branża IT wytworzyła dzisiaj kilkanaście platform, takich jak: Shoper, Shop Gold, SkyShop, Prestashop czy Shoplo, które umożliwiają sprzedaż w internecie bez znajomości programowania.

Platformy dają gotowe rozwiązania, co niektórym osobą może nie odpowiadać. Wówczas można pokusić się o pracę z programistą, który stworzy spersonalizowaną platformę sprzedażową. Musimy wtedy się liczyć z dużymi kosztami.

#3 Marketing w internecie

Zakładając, że wiemy już jaki sklep i dla kogo chcemy prowadzić, oraz udało nam się go stworzyć, to musimy zbudować marketing. Form marketingu jest bardzo wiele. Jedną z tych, które zyskują dzisiaj na popularności jest marketing afiliacyjny, który w oparciu o znane w Polsce osoby, strony internetowe i programy mogą kupować produkty dzięki linkom przekierowującym na naszą stronę internetową. Jest to niedroga forma marketingu, ponieważ płacimy dopiero wtedy, gdy klient kupi z przekierowanego do nas linku.

Wadą jest to, że firmy afiliacyjne i influencerzy zawiązują współpracę z e-commerce’ami, którzy są już choć trochę znani w sieci. Wówczas musimy zainwestować w marketing oparty o pozycjonowania w Google lub skorzystać z agencji PR. Oczywiście możemy spróbować swoich sił i samodzielnie budować markę w internecie, korzystając z serwisów społecznościowych.

#4 Transparentność i kanały komunikacji

W internecie nie brakuje oszustów. Ludzie a w szczególności nowe pokolenie „emerytów w sieci” jest bardzo nieufna wobec nowych sklepów. Zanim firma nabierze autorytetu w sieci, powinna być oparta o transparentność i komunikatywność. Podstawą jest możliwość przynajmniej całodniowej obsługi klienta na chacie i pod telefonem. Rozpoczynając własny e-biznes często pracujemy jeszcze w jakiejś innej firmie. Możemy wówczas pokusić się o chatboty lub być dostępnym pod telefonem.

Kolejną istotną informacją, którą powinien zawierać e-commerce jest adres siedziby firmy i adres zwrotów. Są to informacje, które nadają transparentność i autentyczność firmie internetowej, którą prowadzimy.

Przewagą, którą podkreślają specjaliści od e-commerce a którą mogą poszczycić się małe sklepy internetowe jest bezpośrednie i indywidualne podejście do klienta. Zyskuje się dzięki temu przewagę na rynku e-commerce i buduje stałą bazę klientów. Spersonalizowane podejście

#5 Pierwsze kroki sklepu internetowego

Zakładając, że przebrnęliśmy przez całą architekturę sklepu internetowego, przyszedł czas na pierwsze zamówienia. Ważne jest, aby logistyka pierwszych dostaw była sprawna. Żyjemy w epoce komentarzy. Te nieprzychylne przychodzi łatwiej pisać klientom. Dobrze, aby początkujący sklep nie pozwalał sobie na negatywne opinie.

Warto tutaj przypomnieć o możliwościach dostaw. Dobrze, aby sklep internetowy od samego początku dawał swoim klientom różne możliwości dostaw. Odbiorcy są przyzwyczajeni, że mają możliwość wyboru pomiędzy dostawą do domu, punktu pocztowego, Żabki, Orlenu lub do paczkomatu. Ważna jest również możliwość płacenia przy odbiorze. Badania pokazują, że starsze pokolenie internautów nie jest przekonana do szybkich przelewów internetowych i wolą płacić za przesyłkę dopiero przy odbiorze.

#6 Jak prowadzić księgowość sklepu internetowego?

Obsługa finansowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwoli oszacować realne zarobki i pomoże w dalszym planowaniu rozwoju sklepu. Dzięki dobrej analizie ekonomicznej nie tylko unikniemy kłopotów z ZUS i Urzędem Skarbowym, ale również będziemy wiedzieli ile możemy zagospodarować np. na kampanie marketingowe w sieci.

Na tym etapie również warto pomyśleć o pomocy zewnętrznej firmy księgowej, która pomoże naszej firmie w rozliczaniu faktur, weryfikacji wpływów, pisaniu deklaracji VAT, obowiązkach związanych z ZUS, a przy zagranicznej sprzedaży dochodzi kwestia ceł i przewalutowań.