Jak utrzymać e-klientów po rekordowym 2020 roku?

Internet to kanał sprzedaży odporny na lockdowny, fot. Shutterstock

2020 był rekordowym rokiem pod względem liczby nowo otwieranych sklepów w internecie. Znaczna część z nich otwierała się pod wpływem pandemicznych obostrzeń, które utrudniły zarobkowanie stacjonarnym sprzedawcom. Co się z nimi stanie, jeśli galerie i supermarkety otworzą się znowu na dobre?

Czy klienci nie porzucą zakupów internetowych, gdy zaczną znikać obowiązujące od miesięcy obostrzenia, powraca wraz z odmrażaniem kolejnych sektorów gospodarki?

Jeśli rentowność internetowego handlu spadnie, podetnie skrzydła e-biznesom zakładanym w ostatnich kilkunastu miesiącach

W Wielkiej Brytanii, gdzie luzowanie lockdownu rozpoczęto już w kwietniu, odzieżowy multisklep internetowy Mytheresa zapowiedział, że spodziewa się znacznego spowolnienia wzrostu w połowie roku. Jego główni sieciowi konkurenci Boohoo i Asos dokonują obecnie dużych inwestycji zwłaszcza w reklamę w mediach społecznościowych, by przekonać do zakupów online jak najwięcej klientów, nim znikną wszystkie obostrzenia.

Przyciągnąć klientów do e-sklepów

Podobną strategię przyjęły w ubiegłym roku także sklepy internetowe działające na platformie Shoper w kategorii Sport i podróże. Pandemiczne warunki, które podbiły sprzedaż e-sklepów odzieżowych, dziecięcych czy wnętrzarskich, nie były korzystne dla sprzedawców sprzętu dla aktywnych. Dlatego też, jak wynika z raportu “Nowy świat e-commerce” Shopera, sklepy z tej kategorii najchętniej ze wszystkich inwestowały w działania reklamowe. Niemal co drugi zakup w tych sklepach (48 proc.) w 2020 r. miał miejsce dzięki kampaniom reklamowym. Dla porównania w branżach Dzieci oraz Dom i ogród, którym pandemia samoistnie przysporzyła klientów, reklama wygenerowała odpowiednio 34 i 31 proc. zakupów.



Z przeprowadzonego badania wynika, że właściciele sklepów internetowych inwestują w wiele działań, które mają na celu przyciągnięcie klientów do ich witryn. W 2020 r. zdecydowanie dominowały pośród nich social media: 12 proc. badanych korzystało z płatnych reklam na Facebooku, 11 proc. korzystało z reklam Google Ads oraz działań z zakresu pozycjonowania (11 proc.). W czołówce metod stosowanych do przyciągnięcia klientów znalazły się także nowoczesne i szybkie płatności - 10 proc.

Internetowe biznesy odporne na recesję?

2020 rok pokazał, że internet to kanał sprzedaży, odporny na lockdowny i zamrożenia gospodarki. Choć wciąż nie jest pewne, jaka gospodarka wyłoni się z covidowego zamieszania, polscy e-sprzedawcy pozostają optymistami i już planują kolejne inwestycje w swoje sklepy.

Jak pokazuje raport Shopera "Nowy świat e-commerce", 41 proc. właścicieli sklepów internetowych planuje w 2021 roku wprowadzić nowe produkty i nawiązać współpracę z nowymi dostawcami, tyle samo będzie inwestować w reklamę.