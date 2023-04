Jak wdrożyć sklep internetowy w branży budowlanej - wyzwania i rozwiązania

Jakie były największe wyzwania, z jakimi musi się Pani mierzyć podczas prowadzenia sklepu internetowego sprzedającego farby i materiały budowlane?

- Moje doświadczenia z poprzednich firm ukształtowały pewien obraz działania e-commerce jako biznesu, który szybko reaguje na zmiany i podejmuje decyzje w krótkim czasie, gdzie tempo pracy jest zawrotne. Dodatkowo, branże, z którymi miałam do czynienia, były mimo wszystko mocno zdigitalizowane i rozumiały specyfikę internetu. Jednakże, tutaj nastąpiło zaskoczenie!

- Miałam świadomość, że branża budowlana jest bardzo słabo zdygitalizowana i wciąż panuje przeświadczenie (niesłuszne, zresztą), że jeśli nie pojedziesz na plac hurtowni budowlanej i nie porozmawiasz ze sprzedawcą, to niczego nie załatwisz. Wszystkie projekty sklepów online hurtowni budowlanych (poza dużymi i znanymi DYI) wyglądają tak, jakby zostały zrobione 20 lat temu, a każde przyzwoite wdrożenie sklepu online jest traktowane jak ogromny sukces.

- W branży fashion otwiera się i zamyka kilkanaście tysięcy sklepów online, gdzie wszyscy wiedzą, jakie wymagania musi spełniać sklep internetowy, aby funkcjonować. W branży budowlanej takie przedsięwzięcia są nadal traktowane z rezerwą i mocno obserwowane przez rynek, który często komentuje tego typu inwestycje. Z jednej strony jest to ciekawe wyzwanie, z drugiej jednak trzeba mierzyć się z problemami, których nie ma w innych branżach, np. brakiem zdjęć, opisów i kodów kreskowych produktów, co wciąż jest powszechne. Projektowanie e-sklepu to nie tylko wyzwania technologiczne i marketingowe, ale również edukowanie rynku i producentów. Często muszę tłumaczyć, że taki sklep ułatwi i przyspieszy pracę, a wszyscy na tym zyskają. Jest to nie tylko kwestia wygody, ale również jedyny właściwy kierunek rozwoju. Bez tego nie ma szans na prawidłową sprzedaż i osiąganie zamierzonych celów.

Jakie trendy związane z e-commerce widzi Pani w swojej branży? Czy są jakieś nowe technologie lub narzędzia, które mogą pomóc w rozwoju sklepu internetowego?

- Jak już wspomniałam, branża budowlana jest kilka lat w tyle w porównaniu do innych branż e-commerce. W momencie, gdy w e-commerce rozmawia się o zastosowaniu sztucznej inteligencji, wyszukiwaniu głosem, stosowaniu AR w doborze produktów oraz coraz ciekawszych formach płatności i systemach rekomendacyjnych - my dopiero raczkujemy w tej branży. Dla nas już sama strona wizytówka stanowi duży sukces, a dobrze zaprojektowany sklep online, zgodny z najnowszymi trendami UX i zasadami mobile-first, staje się liderem w branży.

- To jest ciekawe, ponieważ można wiele osiągnąć w tej branży po raz pierwszy, zarówno w przypadku platformy B2C, jak i B2B. Jednak absolutnym minimum, aby móc w sensowny sposób zarządzać dziesiątkami tysięcy produktów w jakimkolwiek kanale sprzedaży, jest wdrożenie PIM z prawidłowym modelem danych.



Jakie kanały sprzedaży są najważniejsze dla Pani sklepu internetowego? Czy sklep internetowy stanowi główny kanał sprzedaży, czy jest on uzupełnieniem innych kanałów sprzedaży?

- Firma AB Bechcicki ma ponad 25-letnie doświadczenie w sprzedaży materiałów budowlanych i, jak większość firm, wywodzi się z tradycyjnego, stacjonarnego handlu. Od kilku lat z powodzeniem prowadzimy sklep internetowy skierowany do konsumentów, osób fizycznych. Jednak nie pozostaliśmy obojętni na wymagania stawiane przez rynek. W związku z tym rozpoczęliśmy w naszej organizacji cyfrową transformację, która ma przekształcić firmę w biznes omnichannelowy. Poza istniejącą już platformą b2c, pojawi się również platforma b2b, która ma przyspieszyć pewne procesy, ułatwić zamawianie towarów i pozwolić nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Jak wdrożyć sklep internetowy w branży budowlanej - wyzwania i rozwiązania, fot. mat. prasowe

- Jeśli chodzi o możliwe kanały dotarcia do klienta w sklepie online, to szeroko wykorzystujemy działania performance marketingowe. W naszej strategii marketingowej znajdują się kampanie w sieci Google, porównywarki cenowe, których znaczenie w ostatnim czasie rośnie, działania w mediach społecznościowych oraz wykorzystanie marketingu automatycznego na naszej stronie. Niemniej jednak, lejek sprzedażowy w sklepie budowlanym jest bardziej złożony, dłuższy i często wymaga kontaktu z naszym doradcą technicznym lub biurem obsługi klienta. W przypadku niektórych kategorii produktów, klienci są w stanie samodzielnie dokonać wyboru bez kontaktu z obsługą sklepu. Jednak istnieje spora grupa materiałów budowlanych, która wymaga specjalistycznej wiedzy i fachowego doradztwa, co prowadzi naturalnie do konieczności nawiązania kontaktu z obsługą sklepu. Wychodzimy jednak naprzeciw naszym klientom i zapewniamy doradztwo mailowe, telefoniczne i na czacie, co stanowi dla nas pewne novum.

Jakie strategie marketingowe stosuje Pani sklep internetowy, aby

przyciągnąć klientów i zwiększyć sprzedaż? Czy sklep internetowy

korzysta z reklam w mediach społecznościowych lub innych narzędzi

reklamowych?

- Tak, działamy w branży budowlanej tak samo szeroko jak w innych branżach. Prowadzimy kampanie w sieci Google, stale inwestujemy w działania pozycjonujące sklep, SEO, jesteśmy obecni w social mediach, a także w porównywarkach cenowych. Regularnie wysyłamy do naszych klientów newslettery. Współpracujemy z portalami branżowymi oraz wydawcami kuponów i rabatów. Staramy się wykorzystywać różne kanały dotarcia do klienta i stale testujemy nowe narzędzia i akcje marketingowe. Na przykład, w kwietniu prowadzimy akcję marketingową z ratami 0%, która ma pomóc klientom sfinansować swoje zakupy poprzez prawdziwe raty 0%. Są działania reklamowe, które przynoszą oczekiwane efekty, a niektóre traktujemy jako badanie rynku i eksperyment. Jednak prowadzenie sklepu internetowego w branży budowlanej wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i strategii kanałów, które w innych branżach mogą mieć mniejszy wpływ na pozyskanie klientów. W naszym przypadku ważnym wyzwaniem jest zyskanie lojalności klientów, ponieważ remonty czy budowy domów to zazwyczaj sporadyczne wydarzenia w życiu standardowego Polaka.

Jakie są najważniejsze wyzwania związane z logistyką i wysyłką

produktów? Jakie narzędzia i usługi logistyczne są stosowane przez sklep internetowy w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej dostawy produktów?

- Oprócz mechanizmów, które muszą być wdrożone na stronie sklepu w celu prawidłowego naliczania kosztów logistycznych i proponowania właściwej formy przesyłki, najważniejszym elementem jest odpowiedni partner logistyczny. Produkty, które oferujemy, mają nietypowe gabaryty, są delikatne, łatwopalne lub długie, co utrudnia ich transport. Wymaga to nie tylko właściwego wyboru formy dostawy, ale przede wszystkim minimalizacji ryzyka uszkodzeń. W branży budowlanej szybkość dostawy nie jest tak ważna jak kompletność przesyłki i jej brak uszkodzeń.

- Klienci składają zamówienia z wyprzedzeniem, więc nikt nie oczekuje, że towar zostanie dostarczony jeszcze tego samego dnia. Ważne jest natomiast, żeby dostawa była realizowana w umówionym terminie (nawet jeśli będzie to za dwa tygodnie) i żeby przesyłka dotarła bez uszkodzeń. Dlatego dobry partner logistyczny, z doświadczeniem w dostarczaniu przesyłek paletowych i kurierskich, jest kluczowy w naszej branży. Regularnie szukamy nowych firm, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie na rynku. Zgłoszenia od klientów traktujemy priorytetowo i staramy się zawsze działać tak, aby klient był zadowolony. Gdy ekipa fachowców czeka na dostawę na budowie, nie możemy sobie pozwolić na błędy w postaci zagubienia przesyłki lub uszkodzenia towaru na palecie. Chociaż zdarzało się, że paleta z towarem znikała, to w przypadku naszej branży jest to nie do przyjęcia. W celu zapewnienia jak największej niezależności od firm zewnętrznych, nasze oddziały stacjonarne dysponują własnymi samochodami i kierowcami, dzięki czemu mogą niezależnie realizować transport w danym regionie.

Jakie są najważniejsze trendy związane z personalizacją doświadczenia

zakupowego dla klientów? Czy sklep internetowy stosuje jakieś narzędzia personalizacyjne, takie jak rekomendacje produktów lub spersonalizowane oferty?

- Tak, korzystamy z narzędzi do marketing automation, wykorzystując ramki rekomendacyjne, indywidualne kody rabatowe w przypadku porzuconych koszyków oraz proponując klientom produkty na podstawie podobnych zachowań zakupowych innych klientów. Ze względu na niski współczynnik powtarzalności klientów, często opieramy się na zachowaniach zakupowych szerszej grupy klientów przy stosowaniu rekomendacji. Na ten moment personalizacja nie ma tak dużego znaczenia, jak bazowanie na sprawdzonych, bestsellerowych produktach sugerowanych. Ciężko jest personalizować oferty klientom, którzy prawdopodobnie wrócą do nas dopiero za kilka lat. Jednakże, staramy się to robić w miarę możliwości systemów i danych, które posiadamy. Wiele ważniejsze wydaje się być właściwe doradztwo przy doborze towaru podczas rozmowy lub zapytania ofertowego, niż np. ramki rekomendacyjne. Często klienci są na początku swojej ścieżki zakupowej, szukają i porównują, ale jeszcze nie wiedzą, czego potrzebują, więc nawet najlepsze rekomendacje produktów nie pomogą, jeśli klient nie zna wymiarów, koloru czy materiału.

Jakie narzędzia analityczne stosuje Pani sklep internetowy, aby monitorować i analizować zachowania klientów? Czy sklep internetowy korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics lub inne narzędzia do analizy danych?

- Korzystamy z Google Analytics jako podstawowego narzędzia, a także sprawdzamy dane oferowane przez platformę sklepową Idosell i zestawiamy je na przykład z danymi z naszego systemu ERP. Każde narzędzie, z którego korzystamy, posiada swój moduł analityczny, na przykład system newsletterowy czy dane z FB ADS. Wiadomo, że finalnie wszystkie dane trafiają do GA, ale często zdarzają się sytuacje z różnymi rozbieżnościami i anomaliami, które trzeba weryfikować w pierwotnym systemie. Dużym źródłem wiedzy dla nas jest także CRM, który zawiera informacje na temat zachowania klientów, ich powracalności, typów zapytania, z którymi do nas przychodzą, historii zakupowej itp.

- Myślę, że największym wyzwaniem dla nas, ale także dla innych firm e-commerce'owych, będzie połączenie danych z różnych systemów w jednym narzędziu tak, aby móc te dane właściwie analizować i wyciągać wnioski. Problem ten dotyczy nie tylko naszej branży, ale także innych. Coraz więcej narzędzi jest wykorzystywanych i coraz więcej danych wymaga analizy, a jednocześnie jest coraz mniej czasu na wyciąganie wniosków. Sklepy, które szybko dostrzegą potęgę Business Intelligence, wygrają ten wyścig. My właśnie stanęliśmy do niego.

Jakie są plany rozwoju sklepu internetowego w najbliższej przyszłości? Czy są jakieś nowe produkty lub usługi, które planujecie wprowadzić do sprzedaży?

- Obecnie pracujemy nad nowym wyglądem naszej strony oraz poprawą doświadczenia zakupowego klientów, aby zwiększyć konwersję. Planujemy również wprowadzić różne udogodnienia dla klientów, takie jak kalkulatory wyliczające ilość potrzebnych materiałów czy pomagające w doborze produktów. Niezależnie od rozwoju technologicznego, nasza praca nad rozszerzaniem asortymentu trwa. Wkrótce uruchomimy bardzo dużą kategorię farb i lakierów z kilkoma tysiącami produktów. Planujemy też systematycznie wprowadzać nowe kategorie produktów, aby nasz sklep internetowy renowa24.pl, który dotychczas był kojarzony z oknami dachowymi, stał się hurtownią budowlaną online z pełnym asortymentem dostępnym w takich miejscach. Nieustannie analizujemy, wprowadzamy zmiany, obserwujemy i dostosowujemy nasze działania reklamowe do zmieniającego się rynku, otoczenia konkurencyjnego i sytuacji gospodarczej. W dzisiejszych czasach, ten, kto nie idzie z duchem czasu, zostaje w tyle, dlatego nieustannie dążymy do rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań. Nadal mamy wiele do osiągnięcia w branży e-commerce z naszym sklepem renowa24.pl.