Jak wejść na rynek e-commerce w 2021 roku?

Jak wynika z badania PwC „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce”, w 2020 r. wartość polskiego rynku e-handlu oscylowała w granicach ok. 80 mld zł, a w 2026 roku podwoi się i osiągnie wartość ok. 162 mld zł. Ekonomiści spodziewają się, że po wzroście o 25,7 proc. w 2020 roku, rynku e-commerce na świecie osiągnie wartość 4,921 bln USD – tak wynika z raportu „Global Ecommerce Forcast 2021”.

Jak wynika z raportu „The Ultimate Guide to E-commerce Platforms”, przygotowanego przez ekspertów Future Mind, na rynku jest kilka rodzajów platform e-commerce, które dostarczają gotowe do użycia elementy składowe funkcjonującego sklepu internetowego. Jednak wejście w e-commerce szybko, bez odpowiedniej analizy i strategii może wiązać się z dużymi kosztami oraz ograniczeniem rozwoju biznesu w przyszłości.

- Wybór odpowiedniej, istniejącej platformy e-commerce, która pozwoli na użycie specjalnych rozszerzeń, integrację z zewnętrznymi serwisami, a także zakodowanie niestandardowych rozwiązań zgodnie z potrzebami użytkownika to bardzo ważny element, który wpływa na doświadczenia klienta – wyjaśnia, Emil Waszkowski, Head of Consulting w Future Mind. Wybierając taką platformę należy wziąć pod uwagę wielkość firmy, jej przychodów, modelu biznesowego i przyszłych celów – dodaje.

Według badania PwC niemal 85 proc. Polaków deklaruje, że po zakończeniu pandemii nie planuje zmniejszyć częstotliwości e-zakupów. Jednocześnie według raportu „Global Voices 2021: Cross-Border Insights” w 2020 r. zdecydowanie więcej osób, niż rok wcześniej, po raz pierwszy dokonało zakupów w Internecie, a 68 proc. kupujących zrobiło to poza krajem ojczystym, na globalnej platformie, szukając najlepszej oferty.

Ponadto m-commerce szturmem wdziera się do głównego nurtu preferowanych kanałów zakupów online na świecie. Według raportu „Mcommerce Forecast 2021”, mobilna sprzedaż detaliczna w samym USA, w porównaniu do roku ubiegłego, do końca 2021 r. wzrośnie o rekordowe 15,2 proc, osiągając wartość 359,32 mld dolarów. Eksperci prognozują, że do 2025 r. ta wartość praktycznie się podwoi.

Szybki rozwój m-commerce stawia go w centrum strategii detalicznych i zmienia relacje sprzedawcy z klientami. Detaliści już dziś muszą budować relacje z platformami typu mobile-first i rozwijać mobilne doświadczenie klienta.

- W odniesieniu do prognoz rynkowych, należy pamiętać, że po trudnym okresie zamknięcia większości sklepów stacjonarnych, część konsumentów będzie wracała do robienia zakupów osobiście i coraz częściej sięgała po swoje smartfony, aby skorzystać z programu lojalnościowego i dokonać płatności w fizycznym punkcie sprzedaży. Ważne jest aby projektując rozwiązania cyfrowe uwzględnić również ten aspekt - zaznacza Emil Waszkowski, ekspert Future Mind.

Zdaniem ekspertów z Future Mind dobrze zaprojektowany produkt cyfrowy powinien zawsze być dostosowany do oczekiwań współczesnego klienta, stanowić balans pomiędzy designem, użytecznością a kosztami oraz być skoncentrowanym na celu, jakim jest sprzedaż.