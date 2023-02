Jak wybrać nazwę dla e-sklepu? Pomogą ją wymyślić cyber_Folks i sztuczna inteligencja  

Kreator nazw domenowych cyber_Folks ułatwiał tworzenie nazw generycznych – najczęściej rzeczowników pochodzenia naturalnego, niosących konkretne znaczenie, np. sklepzoologiczny.pl, co jednoznacznie definiuje tematykę danej domeny. Jego algorytmiczna wersja została zastąpiona wariantem opartym o działanie sztucznej inteligencji.

Jak to działa?

W kreatorze domen cyber_Folks wystarczy wpisać krótki, składający się z zaledwie 3-6 słów naturalnie sformułowany opis pomysłu użytkownika, a narzędzie w czasie rzeczywistym połączy się z API technologii Open AI i wygeneruje pomysły na nazwę sklepu czy strony www.

– Bazując na różnych modelach, dostępnych w ramach tej technologii oraz stosując autorski system filtrowania odpowiedzi, nasze narzędzie prezentuje użytkownikom propozycje nazw, zazwyczaj bliskie nazwom generycznym – mówi Artur Pajkert, CMO w cyber_Folks.

- Takie nazwy można w teorii uzyskać poprzez sam Chat GPT, jednak co istotne, kreator cyber_Folks umożliwia dodatkowo natychmiastowe sprawdzenie, czy dana domena jest wolna. – Chat GPT nie posiada takiej funkcjonalności, gdyż – jako pretrenowany model został on “wyuczony” na danych zebranych w sieci, a podczas jego eksploatacji nie ma on dostępu do internetu i nie sprawdza bieżących informacji. Dlatego nie mógłby w żaden sposób sprawdzić, czy dana domena jest wolna, a tym bardziej – zarejestrować jej – wyjaśnia Artur Pajkert, CMO w cyber_Folks.

Nazwa w 3 krokach

Aby skorzystać z narzędzia użytkownik w kreatorze nazw domen musi jedynie odpowiedzieć na zapytanie: “Wymyśl nazwę domeny internetowej dla…”, wpisując przykładowo “sklepu zoologicznego z gadami”. Po chwili otrzyma kilkanaście propozycji nazw. W kolejnym kroku wybiera konkretną i sprawdza jej dostępność jednym kliknięciem. Po ok. 1-2 sekundach wybrana nazwa domenowa jest już w koszyku, a użytkownik może zaczynać proces budowy e-sklepu.

– Aktualnie obserwujemy używanie narzędzia i dostrajamy jego działanie do polskich użytkowników. Kreator jest już wdrożony dla wersji polskiej, natomiast w najbliższych dniach planujemy wdrożyć tę technologię także w Rumunii – komentuje Artur Pajkert.

cyber_Folks dostarcza usługi, związane z cyfrową obecnością w sieci. Spółka oferuje domeny, hosting i aplikacje do prowadzenia sklepów internetowych. Obsługuje ok. 250 tysięcy klientów, działając poprzez biura i centra danych w Polsce, Rumunii i Chorwacji, na jej serwerach znajduje się około połowy polskich sklepów w technologiach PrestaShop i WooCommerce.