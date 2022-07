Jak wygląda modowy rynek e-commerce w krajach Bałtyckich?

2022 roku oczekiwany jest wzrost sprzedaży ubrań i akcesoriów online o 15%, a udział w całym rynku mody wyniesie ponad 26,5%. Kraje bałtyckie przeżywają obecnie rozkwit branży fashion. Decydując się na zagraniczną ekspansję w branży modowej do krajów bałtyckich, warto przyjrzeć się specyfice tych rynków.

Top kategorie w modzie

Wprowadzenie szczepień i poluzowanie covidowych restrykcji przywróciło życie towarzyskie mieszkańców tych krajów do normy. W rezultacie nastąpił wzrost liczby zakupów w kategorii “wyjściowej”, czyli produktów takich jak sukienki, spódnice, bluzki, buty na wysokich obcasach czy biżuterii.

Jednocześnie nie wszyscy wrócili jeszcze do biura, przez co klasyczna odzież wybierana niegdyś do pracy nie wzrosła na popularności tak bardzo, jak się tego spodziewano. W krajach bałtyckich klienci kochają komfort, a kategoria casual, w której królują dresy, stale rośnie w rankingu zakupów online.

Z kolei kategoria odzieży domowej, w tym na przykład bielizna do spania, która była jedną z najlepiej rozwijających się w 2020 r., odnotowała spadek w roku 2021.

Zmieniające się oczekiwania klientów

Oczekiwania klientów wciąż się zmieniają i ewoluują. Reklama online staje się coraz droższa – według badań GLAMI przeprowadzonych wśród partnerów, wzrost kosztów reklamy został uznany za największe wyzwanie w roku 2022. Nic dziwnego – ceny reklamy na Facebooku były o 47% wyższe w III kwartale 2021 r. w porównaniu z III kwartałem 2020 r. według Emarketera.

Aby móc skutecznie konkurować, e-sklepy muszą wywierać znaczący wpływ na swoich klientów i starać się ich utrzymać. Jednym z najprostszych sposobów, aby to osiągnąć, jest hiperpersonalizacja, czyli zaawansowane dostosowywanie oferty i doświadczeń klienta, osiągana dzięki wykorzystaniu danych, sztucznej inteligencji i analityki. W taki sposób działa GLAMI – popularna wyszukiwarka modowa w Europie Środkowo-Wschodniej.

,,GLAMI wykorzystuje wewnętrzne algorytmy do personalizacji listy produktów dla każdego odwiedzającego. W ten sposób jesteśmy w stanie dopasować poszczególnych kupujących do produktów i marek, których zakupem są najprawdopodobniej zainteresowani. Miliony użytkowników w Europie Środkowo-Wschodniej również używają GLAMI do zarządzania swoimi listami życzeń i polowania na najlepsze oferty na rynku, co pozwala nam na jeszcze większą personalizację list i rekomendacji.” – mówi Jan Keselak, Chief Revenue Officer w GLAMI.

Dostosuj swój e-sklep

Istotnym krokiem jest sprawdzenie danego rynku pod kątem kosztów i terminów dostaw czy zwrotów. Podobnie będzie z preferowanymi przez klientów formami płatności za przesyłkę – raz będą wybierać opcję za pobraniem, a kiedy indziej płatność z góry. W tym przypadku, ważny będzie wybór integratora płatności, który powinien być przyjazny i intuicyjny dla użytkownika. Możliwość wyboru i elastyczność to czynniki mające znaczący wpływ na ponowny wybór przez klienta danego sklepu.

Przejrzysta komunikacja jest kluczem do sukcesu – polityka prywatności powinna być zrozumiała dla odbiorców e-sklepu. Ostatnie badania wykazały, iż 45% konsumentów chciałoby zobaczyć przykłady wykorzystania ich danych osobowych przez poszczególne marki.

Warto także oferować klientom coś w zamian. Ponad połowa z nich chętnie rozważyłaby udostępnienie swoich danych osobowych, aby uzyskać dodatkową wartość. Przykładem takiej wartości mogą być rekomendacje oparte na preferencjach zakupowych lub dostęp do dodatkowych funkcji i usług.

„Cały czas pomagamy firmom w budowaniu pozycji rynkowej poza granicami kraju optymalizując nie tylko koszty ich przesyłek, ale i czas dzięki jednemu zintegrowanemu API. Dlatego też e-sklep nie musi samodzielnie szukać dostawców na poszczególnych rynkach i negocjować cen z wieloma partnerami, tylko ma dostarczoną niezbędną infrastrukturę, wsparcie oraz elastyczne formy dostawy w przystępnych cenach i jednym, zintegrowanym module, który wystarczy tylko uruchomić. Dzięki temu rozwiązaniu Packeta Poland nie tylko wspiera polski e-commerce, ale także stała się hub-em dla krajów bałtyckich.” – mówi Justyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland.