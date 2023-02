Jak założyć własny sklep internetowy? Ile to kosztuje?

#1 Zarejestrować działalność gospodarczą

Budując własną markę w sieci, musimy pamiętać, że wszystko zaczyna się od urzędu i złożenia odpowiedniego wniosku o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wśród najczęściej wybieranych form jest spółka. Musimy jednak pamiętać, że taka forma wymaga od nas minimalnego wkładu własnego w wysokości 5 tys. złotych. Ponadto taka forma zakłada prowadzenie pełnej księgowości oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Jedną z wad spółki jest również podwójna forma opodatkowania. Żeby wypłacić zarobione pieniądze, należy najpierw opłacić podatek CIT w wysokości 19%, a później od podziału zysku – kolejne 19%.

Inną formą prowadzenia własnej działalności jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Procedura jest bardzo prosta, ponieważ wniosek o założenie własnej działalności składamy przez internet. Myśląc o kosztach, musimy pamiętać o tym, że będąc na samozatrudnieniu, jesteśmy płatnikami ZUS. Pełne składki ZUS wynoszą 1124,23 zł w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego oraz 1211,28 zł, jeśli zdecydujemy się je uwzględnić.

Trzecim rozwiązaniem, które może się okazać najlepszą formą dla początkujących przedsiębiorców jest działalność na zgłoszenie. Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest możliwe, jeżeli przychody z działalności nie przekroczą 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, czyli w 2023 roku: od 1 stycznia do 30 czerwca, w żadnym miesiącu nie przekroczą 1745 zł. Taka forma jest wygodna, ponieważ jest działalnością "na próbę". Nie mając przychodów, nie ponosimy żadnych kosztów.

#2 Zbudować własny e-sklep

Zbudowanie własnego e-sklepu, może przybrać różne formy. Tworząc swój e-sklep musimy się zdecydować, czy chcemy korzystać wyłącznie z marketplace, czy może chcemy, aby programista stworzył dla nas platformę sprzedażową lub możemy skorzystać z gotowych rozwiązań.

Gotowe rozwiązania pozwalają na wybór szablonu, kolorystyki oraz układu strony, możemy również nie korzystać z "gotowców", ale przy pomocy kreatora stworzyć własny układ strony.

Ceny gotowych narzędzi do prowadzenia e-sklepu jest bardzo różna. Możemy znaleźć abonamenty od kilkunastu do nawet kilku tysięcy złotych. Wszystko zależy, które rozwiązanie wybierzemy.

#3 Logistyka, dostawy oraz zwroty w nowym e-commerce

Posiadając już własny sklep internetowy, zaczną nam spływać pierwsze zamówienia. Dobrym jest, abyśmy wcześniej podjęli decyzję, jakie formy dostaw oraz zwrotów udostępnimy naszym klientom. Warto pomyśleć o tym wcześniej i podpisać najkorzystniejszą dla nas umowę z firmą kurierską. Na rynku jest obecnie kilku dużych dostawców. Współpraca z kilkoma się nie wyklucza. Ważne, aby klienci mieli wygodę w zwrocie zamówień.

#4 Marketing i pozycjonowanie nowego e-commerce

Rynek e-commerce jest ogromny. Szacuje się, że na polskim rynku jest ok. 40 tys. sklepów internetowych. Konkurencja jest więc bardzo duża. Jedną z istotnych kwestii jest wypozycjonowanie naszego e-sklepu w intrenecie. Pozwoli to na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zyskanie grona potencjalnych klientów. Jednymi z ważniejszych kanałów, które pozwolą na dotarcie do klientów są social media. Ważne, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy chcemy sami walczyć o uwagę konsumentów, czy też chcemy skorzystać z pomocy firm zewnętrznych.

Stawki firm marketingowych są bardzo różne. Warto korzystać ze sprawdzonych firm, które wykazują się konkretnymi wynikami. Marketing jest jedną z najdroższych rzeczy, które będziemy musieli ponieść zakładając własny e-commerce. Tutaj sprawdza się powiedzenie, że to "reklama jest dźwignią handlu".