Jak zrobić zakupy w e-sklepie PGG? Podpowiadamy

E-sklep PGG: Wymagania techniczne

System sklepu został zaprojektowany i wykonany w technologii webowej i może być użytkowany na komputerze z systemem operacyjnym

Windows, na którym zainstalowano przeglądarkę Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox lub Microsoft Internet Explorer 11. Ponadto

Sklep PGG działa na urządzeniach mobilnych opartych na systemie Android. Dostęp do systemu możliwy jest w ramach sieci Internet pod adresem

sklep.pgg.pl

Jak zalogować się do e-sklepu PGG?

Aby zalogować się na konto klienta sklepu PGG należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w Sklepie. Po udanej rejestracji naciskając przycisk

Logowanie pojawia się okno panelu logowania gdzie należy uzupełnić pola „e-mail”, „hasło” oraz zaznaczyć pole „Nie jestem robotem”. Operację

zatwierdzamy przyciskiem "Zaloguj".

Jak zresetować hasło w e-sklepie PGG? Jak zmienić hasło?

W przypadku utraty hasła do konta można je zresetować poprzez przycisk "Zapomniałeś hasła ?". Pojawi się okno gdzie należy uzupełnić pole „adres e-mail” i potwierdzić naciskając "Wyślij link resetujący hasło".

Zostanie wysłana wiadomość email. Aby zresetować hasło do konta Klienta Sklepu PGG należy nacisnąć "Zresetuj hasło".



Możliwość zresetowania hasła jest aktywna przez 60 minut. W przypadku nie wykonania operacji i upłynięcia tego czasu należy ponownie wpisać adres email oraz nacisnąć „Wyślij link resetujący hasło”.

Po naciśnięciu przycisku "Zresetuj hasło" w otrzymanym emailu pojawia się okienko. W celu zresetowania hasła do konta Klienta w Sklepie PGG należy w polach „Hasło” oraz „Potwierdź hasło” wpisać nowe hasło oraz zatwierdzić

naciskając "Zresetuj hasło".

W celu zmiany hasła należy wpisać aktualne hasło w pole „Obecne hasło” oraz nowe hasło w pozycje „Nowe hasło” i „Powtórz nowe hasło”.

Rejestracja konta w e-sklepie PGG. Jak to zrobić?

W Sklepie PGG nie można dokonać zakupu bez zakładania konta. Rejestracja konta umożliwia również przeglądanie historii zakupów oraz podgląd statusu

zamówienia. W celu rejestracji konta należy w menu głównym wybrać zakładkę „REJESTRACJA”. W kolejnym etapie należy uzupełnić adres email, zdefiniować hasło dostępu do portalu, wybrać status prawny, podać imię i nazwisko oraz zaznaczyć wszystkie wymagane zgody. Następnie należy nacisnąć przycisk "Utwórz konto". Po poprawnej rejestracji konta użytkownik otrzymuje komunikat potwierdzający prawidłową rejestrację. W celu aktywacji wszystkich funkcjonalności konta należy zweryfikować konto naciskając „Zweryfikuj adres email” w wiadomości, która została wysłana z systemu na konto email podane przy rejestracji. Po pełnej rejestracji konta otrzymujemy poniższy komunikat „Twoje konto zostało pomyślnie zweryfikowane. Dziękujemy.”

Ile można kupić węgla w e-sklepie PGG?

W związku z ogromnym zainteresowaniem towarem sprzedawanym w sklepie internetowym Polska Grupa Górnicza S.A. wprowadziła od 11.03.2022 roku, łączny limit zakupowy wynoszący 5 ton. Od dnia 29.08.2022 łączny limit zakupowy wynosi 3 tony, raz na 12 miesięcy.





W maju 2020 r. Polska Grupa Górnicza uruchomiła zmodernizowaną wersję firmowego sklepu internetowego. Sklep działa nieprzerwanie od 2015 roku.