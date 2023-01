Jak zwiększyć pojemność magazynu e-commerce bez rozbudowy budynku?

Popularność zakupów w kanale e-commerce sprawia, iż wzrosło również zapotrzebowanie na profesjonalne usługi logistyczne oraz powierzchnie magazynowe. W 2022 roku wskaźnik pustostanów na rynku magazynowym wynosił zaledwie ok 3 proc., co świadczy, iż branża jest w bardzo dobrej kondycji. Obecna sytuacja gospodarcza w Europie spowolniła dynamikę sprzedaży, w tym także w kanale online, jednak analitycy przewidują dalszy wzrost, lecz już na poziomie jednocyfrowym.

- Ze względu na wzrost kosztów inwestycji (zakup działek, materiały, wykonanie, a przede wszystkim koszt kapitału) widzimy, że deweloperzy podchodzą do nowych projektów z większą ostrożnością. W konsekwencji powstają głównie magazyny pod zamówienie klienta, a w mniejszym stopniu tzw. budynki spekulacyjne. To powoduje mniejszy dostęp do nowych powierzchni magazynowych, a sam czas budowy kolejnych obiektów będzie dłuższy niż dotychczas. Dodatkowo drożeją czynsze w centrach logistycznych, co niestety będzie się przekładać na wyższe koszty obsługi magazynowej - tłumaczy Przemysław Klich, dyrektor ds. sprzedaży, Arvato Supply Chain Solutions Polska.

Infrastruktura magazynowa - jak maksymalnie wykorzystać kubaturę obiektu

Odpowiedzią na powyższe, jest maksymalne wykorzystanie kubatury budynku do zwiększenia powierzchni składowania towarów oraz prowadzenia operacji.

- Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest budowa mezaniny / antresoli, dzięki której w magazynie powstaje kolejne piętro (lub piętra) w zależności od możliwości technicznej budynku oraz oczywiście zapotrzebowania biznesowego danego projektu. Niewątpliwą zaletą rozwiązania jest bezpośredni dostęp do regałów półkowych w takim samym zakresie, jak na powierzchni płaskiej. Dodatkowo, wykorzystując system przenośników pomiędzy piętrami, dbamy o wydajność procesu kompletacji.

Antresolę często można rozbudowywać (np. o kolejne piętro), a także przenieść do innych magazynów wykorzystując większość elementów konstrukcyjnych - wyjaśnia ekspert firmy Arvato.

Bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami, w których wykorzystuje się kubaturę budynku, są systemy automatyzacji w obszarze składowania.

- Warto wspomnieć o dwóch systemach, które sprawdzają się magazynach Arvato Supply Chain Solutions. Są to AutoStore (dedykowany głównie dla produktów małogabarytowych np. kosmetyków czy elektroniki użytkowej) oraz Shuttle System, który sprawdza się w obsłudze omnichannel. Oba te rozwiązania nie tylko dają możliwość zwiększenia powierzchni magazynowej (bez powiększania budynku), lecz dodatkowo przyspieszają proces kompletacji poprzez dostarczanie produktów bezpośrednio do pracownika – GTP (goods-to-person). Rozmiar obu systemów można dostosować do wielkości bryły magazynów, co pozwala w optymalny sposób na wykorzystanie każdego metra sześciennego budynku - podkreśla Przemysław Klich.

Współpraca z operatorem logistycznym - dlaczego warto

Powyższe rozwiązania sprawdzą się wyłącznie przy odpowiedniej skali prowadzonego biznesu, ponieważ wiążą się z milionowymi inwestycjami.

Zdaniem przedstawiciela Arvato, firmy które dynamicznie rozwijają sprzedaż w kanale e-commerce i muszą zainwestować w wydajną logistykę, powinny rozważyć współpracę z doświadczonym outsourcerem.

- Operator zaproponuje optymalne rozwiązanie do obsługi procesów wewnątrzmagazynowych, a przy odpowiedniej długości kontraktu może także sfinansować inwestycję. Wyposażenie magazynu zależy głównie od rodzaju produktów, które są obsługiwane, kanału w którym sprzedaje firma (B2C / B2B), a także skali prowadzonego biznesu - wskazuje ekspert.

Współpraca z outsourcerem dostarcza szeregu korzyści. - Firmy otrzymują pełne wsparcie procesów logistycznych, a także dostęp do najnowszych i najbardziej optymalnych rozwiązań, zarówno IT, jak i infrastrukturalnych. W ramach obsługi fulfillment realizowana jest pełna obsługa logistyczna, od przyjęcia dostaw, magazynowania towarów, kompletacji i pakowania produktów, poprzez wysyłkę, a także obsługę zwrotów i usługi VAS (value added services) - podsumowuje Przemysław Klich.