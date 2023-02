Jaka przyszłość czeka automaty do wydawania przesyłek?

Jeszcze pod koniec 2021 roku w naszym kraju było około 18 tysięcy automatów. Zgodnie z prognozami, w ubiegłym roku przybyło siedem tysięcy nowych urządzeń. Badanie Colliers wykazało, że aż 97% spośród ankietowanych korzysta z automatów paczkowych. 85% robi to natomiast często i regularnie.

Korzystanie z urządzeń do odbioru przesyłek wpisuje się w zielone, ekologiczne trendy. Wystarczy wspomnieć o ograniczeniu śladu węglowego, a także redukcji zużycia paliwa poprzez dostarczenie wielu towarów w jedno miejsce. Automaty do odbioru przesyłek kurierskich to już nie tylko bezpieczny czy wygodny, ale przede wszystkim ekologiczny sposób odbioru zakupów online. Bezdotykowe urządzenia, intuicyjne w konfiguracji, które nie wymagają podłączenia do prądu i są obsługiwane za pomocą dedykowanej aplikacji, stanowią przyszłość całego rynku, wpisując się jednocześnie w zielone trendy.

Ekologiczne trendy

Ponadto, konsumenci bardzo często realizują odbiory przy tak zwanej okazji, w drodze do pracy lub sklepu, co z kolei ogranicza ruch samochodowy. Trendem, który w ostatnich latach przybrał na sile, jest elektromobilność. Transport samochodowy musi sprostać nowym wyzwaniom, będących efektem restrykcyjnych regulacji związanych z ochroną środowiska w Unii Europejskiej, co w konsekwencji ma przynieść zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a także NOx. Strefy niskoemisyjne w wielu miastach na Starym Kontynencie są już standardem i nie mają do nich dostępu pojazdy zanieczyszczające powietrze. W ciągu najbliższych kilku lat całkowity koszt użytkowania ciężarówek elektrycznych ma być bardziej konkurencyjny w relacji do tradycyjnych pojazdów między innymi dzięki obniżeniu cen baterii.

Coraz większa, ekologiczna świadomość przynosi innowacyjne koncepty, które już wkrótce będą dostępne na naszym rynku. Automaty paczkowe mogą być zasilane energią z odnawialnych źródeł czy posiadać czujniki jakości powietrza. Urządzenia można również pokryć zieloną ścianą z roślin.

Dostawy do punktów odbioru stanowią już prawie 40% wszystkich realizowanych przesyłek. Zgodnie z analizami Dataplace.ai, do 2024 roku liczba ta ma wyrównać się z udziałem na rynku dostaw do miejsca zamieszkania. Prawie 15,7 mln Polaków ma więcej niż dziesięć minut pieszo do najbliższego automatu. W naszym kraju nadal jest więcej przestrzeń do rozwoju sieci urządzeń. Wiodącym wyzwaniem będzie natomiast znalezienie optymalnych lokalizacji.