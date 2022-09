Jaka przyszłość czeka handel? Commerce Transformation Days rusza 22 września

Wiele firm stoi aktualnie przed wyzwaniem zachowania ciągłości działania. Coraz większym problemem dla nich jest też konieczność znacznie szybszego reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że remedium na takie kryzysy jest elastyczność i zwinność modelu biznesowego. To kierunek, w jakim zmierzać powinna cała branża handlowa.

Jak pokazują ostatnie dekady, innowacyjność i wdrażanie nowych technologii pozwala rozwijać biznes w znacznie szybszym tempie. Jednak w kryzysowych czasach cyfrowa transformacja odgrywa jeszcze większą rolę.

- Inicjatywy związane z cyfrową transformacją pomogły wielu organizacjom prosperować w czasie pandemii, a sektor handlowy nie jest tu wyjątkiem. Oferowały one tym organizacjom możliwość tworzenia bezproblemowych sposobów obsługi klientów i napędzania nowej efektywności operacyjnej. Jednak transformacja spowodowała również wzrost oczekiwań klientów do poziomu wyższego niż kiedykolwiek wcześniej. Firmy, a w szczególności te związane z sektorem handlu, muszą szybko działać, aby przyciągnąć uwagę i zbudować lojalność klientów – w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że klienci wybiorą konkurencyjne rozwiązania. Dlatego tak ważne jest, aby firmy zachowały zdolność do dostosowania swoich systemów (tych istniejących oraz tych wdrażanych) do zmieniających się preferencji konsumentów, w tym celu muszą dążyć do ściślejszej współpracy pomiędzy zespołami IT i biznesowymi. Współpraca ta jest kluczem do wprowadzenia zmian, które są istotnym motorem innowacji cyfrowych i poprawy doświadczeń klientów - mówi Ruediger Fabian, Area Vice President Central Europe w Mulesoft.

Wiedza vs zmiana

Lata 2020-2021 i minione miesiące 2022 były niewątpliwie czasem bardzo silnych przemian, w których poziom digitalizacji firm niemal wyznaczał ich pozycję rynkową na całym świecie. Eksperci jasno wskazują, że okienko czasowe na inwestycje w kompetencje cyfrowe kończy się. Dlatego zmienność i wyzwania przyszłości będą głównymi tematami odbywającej się już 22 i 23 września 2022 konferencji Commerce Transformation Days.

Podczas dwudniowego eventu organizatorzy zaplanowali 20-godzinną dawkę wiedzy w formie inspirujących wykładów, angażujących paneli dyskusyjnych i praktycznych warsztatów w kameralnym gronie. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Transformacja handlu w erze dynamicznych zmian. Jak przygotować się na nieprzewidywalne?”. Możliwe scenariusze odpowiedzi firm na zmiany będą dyskutowane przez ekspertów e‑handlu z różnych sektorów oraz krajów. Ponadto na konferencji będą omawiane najciekawsze trendy związane z branżą commerce m.in. cross-border, q-commerce, content commerce, green commerce, live commerce, e‑grocery, a także ekspansja marketplace’ów, nowe modele biznesowe w tym direct to consumer (D2C) czy temat bezpiecznej skalowalności biznesu w oparciu o nowe technologie. Nie zabraknie też paneli dyskusyjnych tematycznie powiązanych ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie na przykładzie business case’ów topowych marek. (Agenda wydarzenia)

- Bardzo ważną kwestią w transformacji cyfrowej są zmiany pokoleniowe i nowe nawyki konsumenckie. W wielu krajach pokolenie Z, urodzone między 1997 a 2012 rokiem, wyprzedzi inne pokolenia jako największa grupa wśród pracowników do 2034 roku. Co ciekawe można zakładać, że będą stanowić znaczną część bazy klientów wielu firm wcześniej niż byśmy się tego spodziewali. Organizacje, które są w stanie przyciągnąć Gen Z pracą, cyfrowymi produktami i usługami, z pewnością wiele na tym zyskają – komentuje Robin Müller, Tech-Advisor & Investor RMR Ventures & Consulting i Członek Rady Programowej konferencji.

Platforma ponad granicami

Commerce Transformation Days to przede wszystkim przestrzeń do wymiany wiedzy, nawiązania wartościowych znajomości i merytorycznych rozmów stworzona z myślą o międzynarodowej społeczności rozwijającej obszar commerce. Konferencja stwarza liderom rynku, inwestorom oraz partnerom jedyną w swoim rodzaju okazję do budowania relacji i uzyskania unikalnej wartości biznesowej.

W sumie, CTD to 6 bloków tematycznych: commerce transformation, digital sales, scalable operations, data & artificial intelligence, cloud & cybersecurity, society & organization - z udziałem topowych marek rynku commerce. W trakcie wydarzenia wystąpią prelegenci m.in. z takich firm jak: Allegro, Carrefour, Super-Pharm, Euro RTV AGD, BRW czy PwC. (Pełna lista prelegentów)

Tegoroczna edycja CTD będzie poświęcona wielu aspektom cyfrowej transformacja handlu w ujęciu B2C. Ale dużo uwagi organizatorzy poświęcają również kanałowi B2B - to dojrzała część branży, w której wiele firm – zwłaszcza tych stawiających na ekspansję – przechodzi obecnie szeroko zakrojoną ewolucję. Inaczej niż w handlu B2C, gdzie tylko część biznesów to tradycyjni gracze modyfikujący stopniowo swój biznes, większość to nastawieni niezwykle proaktywnie wobec rynku pure players (firmy oparte w 100 proc. na handlu online).