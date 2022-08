Jaka przyszłość czeka polski e-commerce?

Z badania Fundacji Kobiety Biznesu, wynika, że 86% badanych seniorów codziennie korzysta z internetu. Z czego 65% z nich przynajmniej raz w miesiącu dokonuje zakupów online.

Dla rynku e-commerce oznacza to, że reklamy i strony internetowe nie mogą być dostosowane tylko i wyłącznie do ludzi młodych i pracujących. Ponadto firmy stacjonarne, które oferują produkty dla seniorów, mogą również w sieci odnajdować rynek zbytu.

Nowe pokolenie konsumentów oznacza także większe oczekiwania wobec sklepów internetowych. Polskie e-commercy muszą stawać na wysokości zadania, aby skutecznie przebijać się wśród największych internetowych marek. Jak wskazuje Joanna Kalinowska, dyrektor sprzedaży i marketingu JYSK Polska – konsumenci oczekują wygodnych i elastycznych zakupów, których będą mogli dokonywać w dowolnym miejscu i w dogodnym dla siebie czasie, nie napotykając po drodze barier, które mogłyby zakłócić i niepotrzebnie wydłużyć ścieżkę zakupową.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który powinny uwzględnić sklepy internetowe jest obecność na platformach marketplace. Jest to przestrzeń, w której można łatwiej zaistnieć i spróbować się przebić. Fundacja Kobiety Biznesu w opublikowanym przez siebie raporcie wskazuje, że 88% użytkowników korzysta z Allegro, jako miejsca swoich zakupów. Dla pokolenia seniorów w sieci zakupy w transparentnych sklepach internetowych są bezpieczniejsze. Z tego samego powodu wybierają oni częściej płatności przy odbiorze.

Nowe technologie zyskują na znaczeniu

Odpowiadając na potrzeby klientów, wielu specjalistów e-commerce wskazuje rozwój nowych technologii jako narzędzi służących zakupom przyszłości. Jak wskazuje Patryk Piasek - co-founder & COO Fabryki Rozsady – przyszłość, to wykorzystanie nowoczesnych technologii. Big data, IoT, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość - to narzędzia, których wykorzystanie znacząco wzrośnie.

Zautomatyzowanie procesu sprzedażowego, możliwość zmysłowego doświadczenia w procesie zakupowym, przyspieszenie procesów logistycznych i kurierskich oraz zoptymalizowanie w kontekście ekologii są czynnikami, których rozwój spodziewany jest w niedługim czasie, wskazuje Katarzyna Bronowska, manager e-commerce Papyrus.com.

Wraz z rozwojem technologii mówmy również o rozwoju kanałów marketingowych. Tym, który nabiera coraz większej dynamiki, jest marketing afiliacyjny. Popularność marketingu partnerskiego rośnie i staje się on coraz ważniejszy w strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa, którego celem jest detaliczna sprzedaż produktów lub usług, komentuje Kinga Przepiórka, Country Manager Poland w Adtraction.

Warto sobie jednak zadać pytanie, czy dynamika wzrostu będzie nadal taka duża, skoro wróciliśmy do rzeczywistości? Łukasz Piech, dyrektor e-commerce, odpowiada: - Na pewno nie będzie już tak dynamicznych wzrostów jak przez ostanie 2 lata. Mimo, że sympatia klientów do zakupów online pozostanie, to spodziewam się częściowego odpływu do offline. Jednocześnie dodając, że na znaczeniu będą zyskiwały wszelkie formy pomocy klientom w finansowaniu ich zakupów internetowych.

Rynek e-commerce jest niesamowicie dynamiczny. W Polsce jest ponad 35 tys. sklepów internetowych. Z pewnością czas zweryfikuje ich działalność w e-commerce. Jakub Papuga, CEO & Founder Happy Parrots, stwierdza, że aktualny czas kryzysu gospodarczego jest oczyszczeniem polskiego e-commerce’u.