Jaki będzie tegoroczny Black Friday?

Każdego roku listopadowy dzień okazji zakupowych przynosi bardzo dobre wyniki większości branż a okres pandemii i rządowe ograniczenia dodatkowo zachęciły konsumentów do zakupów w sieci.

2022 rok przyniósł jednak spore zawirowania społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja i wysokie koszty zakupu surowców, a także gazu i prądu sprawiają, że coraz trudniej e-sprzedawcom obniżać ceny.

Dane z GUS - choć potwierdzają lekkie wzrosty w handlu internetowym w trzecim kwartale - nie pozwalają jednoznacznie ocenić nadchodzącego.

25 listopada przypada tegoroczny Black Friday

Tegoroczny Black Friday nie będzie tak spektakularny, jak zeszłoroczny. Wzrost wielkości sprzedaży jest niewykluczony, bo okazja zakupowa na stałe wpisała się w zwyczaje Polaków. Jednak tegoroczna edycja będzie raczej okazją dla tych marek, które dotąd nie inwestowały w kampanie reklamowe i jeśli zrobią to teraz - mogą spodziewać się znacznych wzrostów wyników w porównaniu do zeszłego roku. Natomiast te firmy, które w zeszłym roku zrealizowały mocną, przemyślaną kampanię przy okazji Black Friday, raczej podtrzymają swoje dotychczasowe wyniki sprzedaży. Pod względem zainteresowania konsumentów IV kwartał nie powinien nas zaskoczyć i możemy liczyć na dobre wyniki dla branży odzieżowej, beauty czy elektronicznej. Jednak nie bagatelizowałabym potencjału innych kategorii. Zwracam tu uwagę na np. produkty żywieniowe z dłuższym okresem przydatności, w tym suplementy diety a także subskrypcje filmowe, fitnessowe czy czytelnicze. Black Friday bywa okazją dla platform streamingowych do zapewnienia sobie abonentów na kolejny rok - mówi Ewa Wysocka, CEO Tribe47, agencji wyspecjalizowanej we wprowadzaniu na rynek i wspieraniu wzrostu firm z sektora e-commerce.

Zdaniem ekspertki, obecna sytuacja gospodarcza wpływa na powściągliwość zakupową Polaków. Czasy są trudne - inflacja, rosnące stopy procentowe powodują, że konsumenci ograniczają spontaniczne, mniej przemyślane zakupy i jednocześnie deklarują aktywne poszukiwanie dobrych cen czy rabatów. To wszystko wzmacnia znaczenie takich okazji, jak Black Friday czy Cyber Monday.



- Do zapowiadanego sezonu zakupowego zostało kilka tygodni. Jeszcze nie jest za późno by przygotować sklep. Należy jednak pamiętać, że dobra kampania - to przede wszystkim ciekawa, unikalna oferta, przygotowany i przemyślany plan komunikacji prowadzonej w kilku kanałach jednocześnie i odpowiednia prognoza asortymentu. Ten, kto ma dobrze rozwinięte kanały własne, typu ruch organiczny na stronę, aktywna baza mailowa, zaangażowani obserwatorzy w mediach społecznościowych, wygrywa – bo dociera z ofertą do swojej grupy docelowej taniej i skuteczniej - dodaje Ewa Wysocka.

E-commerce odbija się od wakacyjnych wskaźników

Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl zauważa, że udział sprzedaży przez internet w sprzedaży ogółem w sierpniu wrócił do poziomu z maja i kwietnia i wynosi 8,9%.

- Wygląda na to, że e-commerce odbija się od wakacyjnych - rekordowo niskich - wyników sprzedaży i wróci na swoje tradycyjnie wyższe tory w ostatnim kwartale roku. Z danych z GUS-u widać, że do góry ciągną sprzedaż internetową m.in. zakupy szkolne - książki, podręczniki, zeszyty czy inne potrzebne przybory oraz sprzęt RTV - czyli prawdopodobnie laptopy czy smartfony kupowane dla uczniów i studentów. Na bazie obserwacji z naszego marketplace z płatnościami Comfino widzimy też, że rośnie sprzedaż w dziale home&living oraz usługach beauty. Obserwujemy też wzmożone zainteresowanie urządzeniami do alternatywnego pozyskiwania energii, co jest związane z kryzysem geopolitycznych i rosnącymi cenami za gaz i prąd - wyjaśnia ekspert.

Klienci e-sklepów będą sięgać po raty i płatności odroczone

- Nie spodziewam się, by w kolejnych miesiącach czekały nas spadki w e-commerce. Trzeba jednak pamiętać, że na rozwój tego rynku trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie niż ujęcie miesiąc/miesiąc, a nawet rok/rok.

Trend jest moim zdaniem czytelny - udział handlu internetowego będzie rósł, mimo wyhamowania, które obserwowaliśmy w ostatnich kwartałach i mimo powrotu części konsumentów do sklepów stacjonarnych po względnym opanowaniu pandemii. Inna sprawa to nastroje konsumenckie, które są w tej chwili marne i sprzyjają zaciskaniu pasa. Prawdopodobnie więc w najbliższych miesiącach udział e-commerce będzie rósł, ale zmniejszą się ogólne wydatki konsumenckie. Klienci e-sklepów będą też chętniej sięgać po dodatkowe możliwości finansowania, np. płatność odroczoną czy raty 0 proc. - dodaje Paweł Szukalski.

Black Friday. Spadków nie będzie?

- Pomimo różnych zawirowań na rynku e-commerce, spodziewam się, że tegoroczny Black Friday będzie rekordowy pod względem liczby zamówień oraz obrotów. Co roku Black Friday jest swoistym otwarciem sezonu zakupów przedświątecznych, zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących. Dobrze zorganizowana promocja z tej okazji sprawia, że liczba zamówień w sklepach internetowych rośnie o nawet kilkadziesiąt procent w porównaniu do "normalnych" promocji. Na szybkie podjęcie decyzji wpływa oczywiście cena, ale też - bardzo ważna w obecnych czasach - dostępność produktu i szybka realizacja zamówienia - uważa Krzysztof Bartnik, CEO IMKER.



Ekspert rekomenduje też, żeby najbliższe dwa miesiące poświęcić na zbieranie własnej bazy odbiorców, którym będzie można się przypomnieć pod koniec listopada. - Czy to w postaci własnej listy mailingowej czy bazy danych do remarketingu. Na koniec oczywiście pozostaje kwestia opracowania materiałów oraz przygotowanie odbiorców do akcji. Najlepiej na tydzień czy dwa przed Black Friday nie organizować dodatkowych promocji sprzedażowych, tylko zapowiadać Black Friday czy Black Week - radzi Krzysztof Bartnik.