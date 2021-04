Jaki marketplace wybrać, by rozwinąć sprzedaż art. biurowych?

fot, Jakie ceny na art. biurowe są na głównych marketplacach?, Dealavo

Dealavo zestawiło ponad 700 000 ofert ofert dla ponad 14 000 produktów z kategorii artykuły biurowe na Allegro, Ceneo, Google Shopping i Amazon. Z badania wynika, że w trakcie ostatniego pandemicznego półrocza ilość ofert na Allegro wzrosła o 78 proc.

We wrześniu, najwięcej ofert na jeden produkt przypadało w portalu Allegro (średnio 12 ofert/ produkt). Na drugim miejscu było Ceneo (9.8 oferty/ produkt), a na trzecim Google Shopping (8.5 oferty/ produkt).

Badając dane z marca 2021, widzimy jednak znaczną zmianę. Oprócz wejścia na rynek polski Amazona, na drugie miejsce pod względem średniej ilości ofert per produkt wszedł Google Shopping z ilością 13,3 oferty na produkt. Na pierwszym miejscu pozostało Allegro (21.4 oferty/ produkt), a na trzecie miejsce spadło Ceneo (13 ofert/ produkt). Amazon, który w marcu dopiero wszedł na nasz rynek oferował średnio 1.3 oferty na 1 badany produkt.

Badając procentowy przyrost ofert, oznacza to, że średnia ilość ofert na Allegro wzrosła w marcu 2021 w kategorii Artykuły Biurowe o 78% względem września 2020, google.pl wzrosło o 56%, a Ceneo o 33%. Jest to znacznie większy wzrost niż w przypadku żywności, gdzie wzrost wyniósł maksymalnie prawie 38%.

Kolejnym ważnym aspektem jest to, ile spośród szukanych produktów można było znaleźć na danej platformie. Pod tym względem ponownie wygrało Allegro, oferując prawie 78% szukanych produktów. Na drugim miejscu z różnicą jedynie setnych procenta znalazły się Ceneo (73.11%) i Google Shopping (73.07%). Najmniejsze pokrycie było na Amazonie, gdyż jedynie 32.85%.

Analiza cen

Średnio najniższe ceny dostępne były na platformie Allegro. Ceny na Ceneo i Google Shopping były porównywalne W zestawieniu pozostawiliśmy również Amazon, lecz przy ponad 2-krotnej różnicy pokrycia produktów, dane te nie są porównywalne.

Biorąc pod uwagę odchylenie standardowe, czyli zróżnicowanie cen od średniej ceny, największa konkurencja panuje na Ceneo (odchylenie standardowe 17.14%), na drugim miejscu jest Allegro (17.44%), na trzecim Google Shopping (18.15%), a na samym końcu, z najmniejszą konkurencją cenową znajduje się Amazon (21.43%).



Jeśli celem firmy jest utrzymanie marży, należy szukać platform z najmniejszą konkurencją, oraz takich, w których będziemy jedynymi dystrybutorami przedmiotu. Pod tym względem obiecująco wygląda Amazon.pl, który w swojej ofercie nie oferował jeszcze wielu produktów, a zróżnicowanie cenowe na platformie było największe spośród badanych stron. Jest to nowy kanał w Polsce, który dopiero się rozwija, dając możliwość bycia pierwszym sprzedawcą w wielu kategoriach. Dodatkowo, platforma umożliwia ekspansję na zagraniczne rynki, gdzie Amazon ma bardziej wypracowaną pozycję.

Jeśli celem jest maksymalizacja sprzedaży, nawet kosztem marży, odpowiednie wydaje się Allegro, które ze względu na popularność i pokrycie rynku może przyciągnąć najwięcej klientów.

Warto jednak pamiętać o dużej przewadze Google Shopping i Ceneo, które ze względu na to, że są porównywarkami cen, sprowadzają klientów na docelową stronę sklepu internetowego i stwarzają szansę, że klient oprócz poszukiwanego produktu, dokupi jeszcze jakiś inny. Sprawia to, że można na porównywarkach oferować najbardziej popularne produkty z najmniejszą marżą, a gdy klient dobierze inne produkty w naszym sklepie, zarobić na marży innych produktów.