Jakie ceny w delio? Czy za szybsze zakupy zapłacimy więcej?

Przyjrzeliśmy się cenom kilku produktów, które oferuje delio oraz e-sklepy, które badamy w naszym Koszyku Cenowym.

Porównajmy niektóre ceny.

Olej Kujawski w badanych przez nas e-sklepach kosztuje od 9,99 zł do 12,99 zł. delio proponuje ten produkt za 11,99 zł.

Woda Żywiec-Zdrój niegazowana kosztuje od 1,99 zł do 2,28 zł, w delio - 1,99 zł.

Banany główni gracze e-grocery oferują w cenie od 2,69 zł do 5,69 zł, delio proponuje te owoce za 5,29 zł.

Napój Tymbark można kupić online od 2,19 zł do 2,89 zł, w delio za 2,98 zł.

Ziemniaki w badanych przez nas e-sklepach kosztują od 1,79 zł do 3,20 zł, w delio 3,32 zł.

Serek Piątnica popularne sklepy internetowe sprzedają w cenach od 2,15 zł do 2,69 zł, a delio za 2,29 zł.

Zamówienia w Delio są dostarczane codziennie od 7:00 do 23:00, a użytkownik może wybrać preferowany termin odbioru swoich zakupów. Strona wyświetla dostępne godziny tego samego i następnego dnia. Lite e-Commerce zapewnia, że oferuje najszybszą dostawę w modelu express same day delivery. Dostawa w ramach usługi kosztuje 5,99 zł, ale gdy wartość koszyka przekroczy 80 zł, jest ona darmowa.