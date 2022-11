Jakie innowacje InPostu na zagranicznych rynkach?

Dzięki rozszerzeniu oferty o aplikację InPost we Francji oraz wdrożeniu opcji paperless we Włoszech klienci będą mogli korzystać z rozwiązań, które zrewolucjonizowały rynek dostaw w Polsce.

Z kolei w Portugalii InPost powiększył do ponad 700 sieć swoich punktów PUDO.

- InPost stał się firmą wyznaczającą kierunki rozwoju dla branży e-commerce nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Rozbudowa portfolio innowacyjnych usług i budowanie kolejnych partnerstw strategicznych pozwalają InPost niezmiennie utrzymywać pozycję lidera i utrzymywać wysokie tempo rozwoju na poszczególnych rynkach europejskich. - mówi Rafał Brzoska, założyciel i Prezes InPost i dodaje: Wdrażanie kolejnych innowacji jest kontynuacją realizowanej przez spółkę strategii wprowadzania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań logistycznych dla europejskich klientów e-commerce w dostawach ostatniej mili.

Mobilne aplikacje od InPostu

Kiedy InPost przejął w lipcu 2021 Mondial Relay, rynkowego lidera dostaw out of home (OOH) oraz alternatywnych punktów odbioru (PUDO - Pick-Up and

Drop-Off) – stał się największą platformą przesyłek dla e–commerce w Europie. Dzięki transferowi know–how InPost, Mondial Relay we Francji istotnie rozszerzył swoją ofertę o aplikację mobilną. Podczas tegorocznego Paris Retail Week firma oficjalnie wprowadziła aplikację mobilną dedykowaną do odbierania, wysyłania i śledzenia paczek. Francuscy klienci będą mogli znaleźć w niej informację o urządzeniach Paczkomat oraz punktach odbioru w pobliżu, a także wskazówki jak do nich dotrzeć. Ponadto aplikacja będzie umożliwiała m.in.: zdalne, bezdotykowe otwieranie skrytki, generowanie etykiet z poziomu aplikacji a także wysyłanie do członka rodziny lub znajomego kodu QR, w celu odbioru paczki.

InPost zdobywa europejskie rynki

Z kolei w Portugalii w ciągu roku - sieć InPost rozrosła się do 700 punktów odbioru. Znajdują się one na głównych ulicach Lizbony w sklepach detalicznych oraz innych punktach usługowych – pralniach, sklepach, salonach fryzjerskich. Rozwój usług doceniają zarówno klienci prywatni jak i firmy e-commerce – w tym najwięksi gracze na rynku oraz detaliści, posiadający punkty sprzedaży, którzy mogą zaoferować klientom innowacyjną metodę odbioru paczki.

Paperless od InPostu

Od października, we Włoszech klienci InPost mogą dokonać zwrotu produktów bez drukowania etykiety - jest to możliwe, dzięki usłudze paperless. To bezproblemowe i wygodne rozwiązanie, łączące wartości DNA marki InPost, tj. zrównoważony rozwój i innowację. InPost bowiem w swojej działalności nieustannie poszukuje i wspiera rozwiązania, które upraszczają sposób w jaki ich klienci, również z Włoch, korzystają z ich usług logistycznych, a jednocześnie ograniczają emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.