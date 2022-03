Jakie możliwości zorganizowania dostaw mają e-sklepy?

Z punktu widzenia tradycyjnego sprzedawcy może się wydawać, że aby do sprzedaży stacjonarnej dodać kanał sprzedaży online, wystarczy zamówić stronę internetową w formie e-sklepu. Ale jeśli mówimy o handlu internetowym tu prawie wszystko może się odbywać inaczej! A od kwestii organizacyjnych może zależeć sukces lub porażka całego przedsięwzięcia.

Sposoby na organizację dostaw

W najbardziej tradycyjnym modelu sprzedaży e-sklep faktycznie najpierw zamawia produkty u producenta lub dystrybutora (np. w hurtowni), składuje je we własnym magazynie, a z usług logistycznych korzysta tylko w zakresie dostarczania przesyłek ze sklepu do klienta. Jednak takie rozwiązanie sprawdza się coraz rzadziej, ponieważ wiąże się z koniecznością utrzymywania zapasów, posiadania odpowiedniej powierzchni magazynowej oraz dysponowania pracownikami, którzy zajmą się wysyłkami i zwrotami.

Przeczytaj także: Walka o zapewnienie ciągłości łańcuchów dostaw i dark stores szansą dla Polski

Stąd też rosnąca popularność innych rozwiązań – jak choćby modelu, w którym sklep internetowy w ogóle nie ma własnego magazynu.

- Towary są zamawiane u producenta lub w hurtowni, ale przechowywane są w firmie logistycznej, która zajmuje się zarówno magazynowaniem, jak i organizuje dostawy do klientów – mówi Daniel Korbus z firmy XBS Group. – Zalet takiej współpracy jest wiele, a najważniejsze z nich to elastyczny dostęp do przestrzeni magazynowej (zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem) oraz brak konieczności zatrudniania pracowników do przygotowywania wysyłek – wyjaśnia.

Jeszcze dalej idzie dropshipping, przy czym w takim przypadku klientem firmy logistycznej jest zazwyczaj producent lub hurtownik. Może on dysponować własnym magazynem, ale może współpracować z firmą, która rozdzieli zamawiane produkty pomiędzy klientów internetowych sklepów detalicznych. W takim modelu e-sklepy służą wyłącznie do przyjmowania zamówień, a już magazynowanie i wysyłka znajdują się po stronie dystrybutora i firmy logistycznej.

- Wyobraźmy sobie, że jedna hurtownia współpracuje z kilkunastoma sklepami internetowymi. Każdy e-sklep oddzielnie pozyskuje klientów, jednak każde zamówienie finalnie trafia do tego samego magazynu, z którego dokonywana jest wysyłka do poszczególnych konsumentów – mówi Daniel Korbus.