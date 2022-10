Rosnące koszty są coraz poważniejszym problemem dla firm. Jak można je ograniczyć w logistyce?

Arkadiusz Kawa, Dyrektor Instytutu, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, profesor Wyższej Szkoły Logistyki: Racjonalizować wydatki w logistyce można na wiele sposobów. Wiele z nich znamy już od dawna, więc obecna sytuacja gospodarcza raczej nie wyzwala nowych, przełomowych rozwiązań, które w znaczący sposób ograniczają koszty. Wyłączanie lodówek, zakręcanie kaloryferów, mniejsze oświetlenie to tak naprawdę działania doraźne. Wyzwaniem, któremu do tej pory trudno było sprostać, jest zachęcenie firm do współpracy logistycznej, w szczególności do współdzielenia zasobów logistycznych. Przez brak współdziałania w tym zakresie nadal duża część pojazdów nie jest optymalnie wykorzystana. Częściowo ten problem rozwiązuje outsourcing usług logistycznych, ale istnieje jeszcze spory obszar do optymalizacji. Eliminacja tzw. pustych przebiegów, lepsze wypełnienie powierzchni ładownej, może przynieść dużo korzyści.



Czy na popularności zyskają alternatywne metody transportu produktów do sklepów, np. koleją?

Nie sądzę, by taki kierunek zyskał na popularności, bo trudno wyobrazić sobie dostawę produktów do sklepów za pomocą kolei. Wynika to przede wszystkim z jej małej dostępności, czyli stosunkowo dużej odległości z miejsca rozładunku do sklepu. Nadal pojazdy samochodowe są najpopularniejszym środkiem transportu w dostawach do punktów sklepowych. Mimo że mówi się coraz częściej o dostawach za pomocą rowerów cargo, to są one wykorzystywane do dostaw z punktów sklepowych lub magazynów do klientów. Myślę, że jeszcze przez długi czas będą wykorzystywane samochody w transporcie produktów do sklepów, ale będą one coraz bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku.

Jakie oszczędności może wprowadzać branża e-commerce w logistyce i magazynowaniu?

W przypadku dostaw dobrym sposobem na ograniczenie kosztów jest wybór dostawy w tzw. modelu poza domem, czyli do automatów paczkowych i punktów PUDO (odbiorów i nadań przesyłek). W odniesieniu do magazynu, to sposobów jest wiele, ale nie każdy może być zastosowany dla każdego produktu i przez każdą firmę. Na pewno można dużo zdziałać w kwestii zarządzania zapasami – czy to przez lepsze planowanie zamówień, czy przez przejście na model dropshippingu. Przy nieco większej skali można rozważyć zlecenie zarządzania zamówieniami do operatora fulfilment – budowa czy wynajem magazynu, zakup systemu informatycznego może być sporym wydatkiem. Obecnie dużym wyzwanie są opakowania. W ich przypadku nie warto iść na skróty i pakować produkty w byle jaki sposób (oklejony karton, wypełnienia ze starych gazet, za duży karton itp.). Estetyczne opakowanie wcale nie musi więcej kosztować, a w większości przypadków wywołuje pozytywne doświadczenie, które może przyczynić się do ponownych zakupów.



Czy czeka nas koniec ery darmowych dostaw i zwrotów?

Nie sądzę, że znikną z oferty darmowe dostawy i zwroty. Zbudowały one przewagę konkurencyjną wielu firm, często tych, które dzisiaj dominują w e-commerce. Myślę jednak, że doczekamy się wielu działań optymalizacyjnych w tym zakresie. W przypadku dostawy „do drzwi” usługi mogą być płatne, jednak „poza domem” będą darmowe. Analogiczna sytuacja dotyczy zwrotów. Poza tym sprzedawcy będą dążyć do ograniczania zwrotów, m.in. przez jeszcze lepszą wizualizację produktów czy ich opis.