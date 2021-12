Jakie produkty spożywcze chcemy kupować online?

Jak podają prognozy do 2026 r. wartość polskiego rynku e-commerce osiągnie 162 mld zł brutto, a kategorią, której sprzedaż w sieci będzie wzrastać najszybciej, są produkty spożywcze.

W 2022 r. trendy żywieniowe, jak i nawyki konsumentów, będzie wciąż kształtować pandemiczna rzeczywistość, ale na znaczeniu zyskuje również aspekt dbania o środowisko. Żywność ma już nie tylko zaspokajać głód – równie istotny jest jej wpływ na zdrowie, prawidłowe funkcjonowanie organizmu i ekologię.

Na rozwój e-commerce wpłynęła pandemia – rok 2020 był przełomowy w kontekście rozpędzenia dynamiki sprzedaży w sieci, która wciąż utrzymuje tendencję wzrostową. Konsumenci są nastawieni pozytywnie do zakupów online, ale wraz z ich zainteresowaniem rośnie też konkurencja na rynku. W związku z tym niezwykle istotna staje się kwestia dopasowania asortymentu do wymagań klientów. Jakich produktów będą szukać w 2022 r.?

Żywność, która zapewnia zdrowie

Pandemia wzbudziła w konsumentach obawę o zdrowie, zarówno fizyczne i psychiczne, oraz skłoniła do refleksji nad dbaniem o siebie i najbliższych. W rezultacie powoli wzrasta świadomość konsumencka dotycząca odżywiania i zwracania uwagi na jakość produktów. Już ponad połowa Polaków deklaruje, że to w jaki sposób żywność wpływa na zdrowie jest dla nich istotne, a 6 na 10 respondentów sprawdza składy i etykiety oraz szuka wyrobów jak najlepszej jakości. Dodatkowo za ekologiczne produkty coraz więcej konsumentów jest w stanie zapłacić wyższą cenę. Żywność ma nie tylko zaspokajać głód, ale też dostarczać cennych wartości odżywczych, pomagać budować odporność czy działać korzystnie na samopoczucie.



- Pod kątem rozszerzania asortymentu o produkty dobre dla zdrowia, wprowadzanie do sprzedaży online warzyw i owoców nie jest najlepszą ścieżką. Polacy wciąż wolą nabywać świeżą żywność stacjonarnie, dlatego warto rozważyć wprowadzenie do oferty takich artykułów jak m.in. superfoods, które są dostępne w formie liofilizowanej czy suszonej. W tym sezonie do łask powrócą jagody acai oraz sproszkowane liście moringa. Popularnością cieszyć będą się też adaptogeny jak ashwaganda oraz żywność na bazie konopi siewnych. W kategorię żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która przynosi korzyści dla zdrowia, wpisują się również napoje jak m.in. kombucha, woda kokosowa czy soki z kiszonek. Odpowiadając na potrzeby rynku, w Bee.pl systematycznie powiększamy ofertę o tego typu produkty – te, które już pojawiły się w naszym asortymencie cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów - mówi Sławomir Siergiejczyk, dyrektor handlowy FMCG w spółce Glosel.

Roślinna strona żywienia

Oprócz prozdrowotnej żywności funkcjonalnej w asortymencie sklepów internetowych w 2022 roku nie może zabraknąć roślinnych alternatyw dla produktów pochodzenia zwierzęcego. - Choć wegańskie odpowiedniki wędlin czy mleka są dostępne na rynku od kilku lat, należy zwrócić uwagę na nowości w kategorii tych produktów. Są to m.in. roślinne napoje z ziemniaków, produkty na bazie orzechów przypominające nabiał, warzywne owoce morza czy wegańska czekolada i słodkości. Warto też uwzględnić półprodukty umożliwiające przygotowanie wegańskich dań jak np. jackfruit czy seitan, z których przyrządza się roślinne wersje mięsa - dodaje Sławomir Siergiejczyk.



Dlaczego sklepy internetowe powinny zwrócić się w stronę produktów wege? Według badań 10% Polaków jest na diecie wegetariańskiej, a 6% stosuje się do wegańskiego sposobu odżywiania. Co więcej, już co trzeci ankietowany przyznaje, że sięga po wegańskie alternatywy, nie deklarując przy tym bycia na diecie roślinnej. Za wprowadzeniem lub poszerzeniem asortymentu w roślinną stronę przemawia też coraz mocniejszy trend fleksitarianizmu, czyli ograniczania spożywania mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Kuchnie świata i wspomnienie dzieciństwa

W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się zainteresowania zarówno kuchniami świata, jak i potrawami lokalnymi, regionalnymi czy kojarzącymi się ze smakami dzieciństwa.



W kontekście dań zagranicznych należy przyjrzeć się najczęściej zamawianym na wynos potrawom – według raportów największą popularność w 2021 roku zyskała kuchnia grecka, amerykańska i tajska. W związku z tym w asortymencie powinny znaleźć się nie tylko składniki charakterystyczne dla różnych części świata, ale też inspiracje do ich wykorzystania w kuchni. W przypadku produktów regionalnych warto rozważyć współpracę z lokalnymi producentami specjałów charakterystycznych dla danego rejonu. Nie można również zapomnieć o comfort food, które w 2022 roku oznacza domowe, dobrze znane przysmaki. Pod kątem produktów spożywczych mowa o wyrobach jak m.in. gołąbki, bigos oraz różnego rodzaju kiszonki.