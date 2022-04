Jakie wyzwania stoją przed formatem dark store?

Nowe formaty i kolejne wyzwania

Koncepcja dark store to wciąż nowy i rozwijający się segment, podobnie jak np. wirtualne restauracje czy cukiernie. W ciągu ostatnich dwóch lat rynek szybkich dostaw, zwłaszcza artykułów spożywczych poszybował. Dla większości firm, które już są na nim obecne, albo się do tego właśnie przymierzają to forma pilotażu. Nie ma wątpliwości, że tak jak w każdym biznesie, czas zweryfikuje, kto odnajdzie się w tym formacie i pozostanie przy nim w dłuższym terminie.

- Rynek dark store’ów ma specyficzne wymaga związane z odpowiednią infrastrukturą, która pozwoli na realizację zamówienia w bardzo krótkim czasie. Poza większymi, głównymi powierzchniami magazynowymi zlokalizowanymi na obrzeżach czy poza miastem, należy przede wszystkim zadbać o rozproszone, zlokalizowane w centrum, ale i w mniejszych dzielnicach powierzchnie ok. 250-500 mkw. – a to może w niektórych przypadkach okazać się wyzwaniem. Powierzchni tego typu jest stosunkowo niewiele, dlatego operatorzy często rozważają lokalizacje także w przestrzeniach handlowych w parterach budynków - tłumaczy Anna Wdowiak.

Jednak nie każda taka przestrzeń spełnia wymagania niezbędne dla wykorzystania jej z przeznaczeniem na dark store. Ekspertka JLL zwraca uwagę, że ważny jest łatwy dojazd samochodów uzupełniających zapasy w magazynie oraz skuterów i rowerów dostawców rozwożących zakupy, odpowiednia szerokość drzwi, wysokość pomieszczeń, klimatyzacja czy też brak schodów na trasie od wejścia do zajmowanej powierzchni.

Na koniec warto podkreślić, że branża retail obrała drogę innowacji i dark store’y nie są jedynym nowym formatem. Pojawiają się koncepty takie, jak m.in. shop-in-shop czy sklepy bezobsługowe.