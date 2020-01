Janusz Korwin-Mikke za przywróceniem sprzedaży alkoholu przez internet

fot. za korwin-mikke.pl

Zdaniem grupy posłów: Jakuba Kuleszy, Michała Urbaniaka, Janusza Korwin-Mikkego oraz Konrada Berkowicza obecne przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu przez internet wywodzą się z okresu stanu wojennego i należy je zmienić. Jak wskazują, obecnie istnieje wiele technicznych i praktycznych rozwiązań, które można wprowadzić jako wymóg w celu liberalizacji obowiązujących przepisów.

Posłowie Jakub Kulesza, Michał Urbaniak, Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz wystosowali do ministrów rozwoju i zdrowia interpelację ws. PRL-owskiego zakazu sprzedaży alkoholu przez internet. Ich zdaniem obecne przepisy wywodzą się z okresu stanu wojennego, gdy o internecie nikt w Polsce nie słyszał. Posłowie pytają czy ministerstwa dostrzegają potrzebę dostosowywania polskiego prawa do zmieniającej się technologii i warunków rynkowych.

- W naszym kraju regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu wywodzą się z okresu stanu wojennego, z czasów skrajnej pogardy dla wolności obywatelskich, gdy o Internecie nikt w Polsce jeszcze nie słyszał, tj. z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od tamtego czasu ustawa nie została znowelizowana w sposób należycie uwzględniający rozwój technologii i społeczeństwa.

Przede wszystkim na podstawie ww. ustawy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II GSK 431/10) oraz 21 kwietnia 2016 roku (sygn. akt II GSK 2566/14) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż sprzedaż alkoholu przez Internet jest w Polsce niedozwolona. Podobne stanowisko od lat prezentuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z wyrokami NSA, nawet posiadając odpowiednie zezwolenia na handel alkoholem, nie jest dopuszczalna sprzedaż alkoholu przez Internet, jeżeli do wydania alkoholu dochodzi poza lokalem przedsiębiorcy. Jednakże nawet zważywszy na cel ustawy, powyższe należy uznać za szkodliwy anachronizm, który nie przynosi żadnego pożytku.

W praktyce każda osoba z problemem alkoholowym nie ma najmniejszego problemu z zakupem wysokoprocentowych trunków w osiedlowym sklepiku znajdującym się w niewielkiej odległości od jej miejsca zamieszkania. Zakaz nie utrudnia dostępu do alkoholu osobom chorym, lecz przede wszystkim hobbystom – pasjonatom, którzy chcieliby na Śląsku skosztować unikalnego dorobku gdańskich destylarni Goldwassera, w Bieszczadach delektować się słynnymi miodami pitnymi z Warmii bądź spróbować limitowanej edycji piwa, którego powstało jedynie tysiąc butelek.

Z drugiej strony to ograniczanie wolności obywateli źle wpływa na rozwój polskiego przemysłu, dyskryminując przede wszystkim rodzime małe i średnie przedsiębiorstwa. Utrudniając istotnie produkcję i dystrybucję wysokiej jakości trunków rodzimych, pochodzących z polskich miodosytni, browarów, winnic i destylarni – w praktyce państwo polskie nieuczciwie i niezasadnie wspiera zagraniczne koncerny i dyskonty oraz produkowany przez nie alkohol o niższej jakości i większej szkodliwości dla zdrowia.

Niewielki polski browar produkujący piwa eksperymentalne w stosunkowo niewielkiej ilości nie jest w stanie dystrybuować ich poprzez sieci supermarketów i rywalizować w ten sposób z setkami hektolitrów mocy produkcyjnych zagranicznej konkurencji. Natomiast większość konsumentów ma utrudniony dostęp do sklepów specjalistycznych, których z natury rzeczy jest niewiele – a w wielu miejscowościach nie ma ich wcale.

Za anachroniczny należy uznać pogląd pojawiający się w debacie na przedmiotowy temat, iż w dzisiejszych czasach nie jest możliwe ustalenie wieku bądź stanu trzeźwości konsumenta. Istnieje wiele technicznych i praktycznych rozwiązań, które można wprowadzić jako wymóg w celu liberalizacji obowiązujących przepisów - czytamy w interpelacji grupy posłów.