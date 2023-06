Jarosław Mikos nowym prezesem WeNet Group

Wcześniej od kwietnia br. Jarosław Mikos jako członek Rady Nadzorczej wspierał działania zarządu, mające na celu wzmocnienie pozycji WeNet, na rynku transformacji technologicznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Michał Wrzesiński jako członek Rady Nadzorczej będzie wspierał rozwój oferty spółki oraz nawiązywanie partnerstw międzynarodowych.

- WeNet zajmuje się transformacją cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jako pionier digitalizacji, spółka ma olbrzymi potencjał wzrostu poprzez innowacje produktowe z wykorzystaniem technologii AI oraz dobre zrozumienie potrzeb i aspiracji naszych klientów. Objęcie funkcji Prezesa Zarządu w Grupie WeNet stanowi dla mnie inspirujące wyzwanie zawodowe. Moim celem jest ugruntowanie pozycji Spółki jako lidera rynku – mówi Jarosław Mikos.

Nowy prezes ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zawodową rozpoczął w 1995 roku w firmie Deloitte & Touche w Departamencie Doradztwa Gospodarczego. Od 1996 roku w Coopers & Lybrand, jako senior konsultant. W latach 1997-1999 był managerem w londyńskim biurze PwC, a następnie wicedyrektorem w Departamencie M&A i Prywatyzacji.

Od 2000 roku był związany z Energis Polska, najpierw jako członek zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu, następnie, jako CFO a od 2002 roku CEO tej firmy. W 2005 roku doprowadził do połączenia Energis Polska z GTS Polska, w której to spółce pozostał prezesem zarządu. W latach 2006-2010 prowadził własną działalność inwestycyjną. W latach 2011-2013 był prezesem Magna Polonia, gdzie przeprowadził proces restrukturyzacji funduszu, a od 2013 do 2017 roku związany z Grupą Wirtualna Polska, jako przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do nadzoru nad zarządem spółki.

Pod koniec 2017 roku Jarosław Mikos został prezesem zarządu spółki Polskie ePłatności. Od listopada 2021 roku jako przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie prezes zarządu, stał na czele IAI, firmy specjalizującej się w dostawach oprogramowania m.in. dla sklepów internetowych.

WeNet to firma działająca w obszarze szeroko pojętego doradztwa internetowego. Ponad 1000 ekspertów w całym kraju oferuje rozwiązania dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z sektora MŚP. Z usług WeNet korzysta 50 000 małych i średnich firm. Obecnie działa w całej Polsce i posiada biura w 19 lokalizacjach.