Jarosław Mikos rezygnuje ze stanowiska prezesa zarządu Polskich ePłatności

Będzie wspierał zarząd oraz działania wzmacniające pozycję PeP wewnątrz Grupy Nexi-Nets. Na pełniącego obowiązki prezesa zarządu został powołany Maciej Nowosielski. Jest on związany z firmą od maja 2017 roku - najpierw jako dyrektor handlowy, od stycznia 2020 roku jako wiceprezes ds. sprzedaży. W tym czasie PeP 7-krotnie zwiększył liczbę terminali oraz 10-krotnie EBIDTA.

– Obecnie musimy dostarczać nowe produkty, stąd możliwość wypłaty gotówki z naszego terminala, doładowania telefonu czy zapłaty za rachunki. To wszystko jest bardzo istotne, ponieważ chcemy klientowi - sprzedawcy - móc zaoferować tyle usług na jednym terminalu, by stworzyć jak największą wartość dla końcowego konsumenta. Rozwijamy także absolutnie kluczowy kierunek – analitykę, dającą wsparcie oraz więcej inteligencji sprzedażowej merchantom – powiedział Maciej Nowosielski.



Polskie ePłatności posiadają ponad 200 tys. terminali w punktach sprzedaży i oferują szerokie portfolio rozwiązań płatniczych, koncentrując się na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, co - oprócz wcześniejszych przejęć - dodatkowo rozszerza i wzmacnia pozycję Grupy Nets w Polsce.