JD.com: Najgorsze za nami

W trzecim kwartale JD.com osiągnął wzrost przychodów o 11,4%, do 243,5 miliarda juanów (33 miliardy euro), czyli lepiej niż oczekiwali analitycy. Zysk netto wzrósł do 6 miliardów juanów (810 milionów euro) ze straty w wysokości 2,8 miliarda juanów (380 milionów euro) w zeszłym roku. Liczba aktywnych klientów wzrosła o 6,5% do 588,3 mln.

CEO JD.com: najgorsze już za nami

Według CEO JD.com, Xu Lei, najgorsze już za nami. Wraz ze łagodzeniem restrykcji związanych z COVID konsumpcja ponownie wzrasta. Kategorie takie jak kosmetyki i smartfony ponownie odnotowują wzrosty sprzedaży. Ponadto firma dużo zainwestowała w budowę własnej sieci logistycznej, co pozwoliło jej szybciej reagować na tzw. wąskie gardło w logistyce.

W Europie sprawy nie wyglądają tak różowo

Sprawy w Europie nie układają się tak gładko. Ochama, spółka zależna JD.com, otworzyła swoje pierwsze punkty odbioru w Holandii na początku tego roku, a także rozpoczęła dostawy w Belgii, Francji i Niemczech tego lata. Jednak w międzyczasie dwóch członków zarządu odeszło z firmy, a detalista zamknął swoje sklepy w Diemen i Rotterdamie.