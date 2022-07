Jesień może zdecydować o przyszłości wielu e-sklepów

Według najnowszych danych GUS w czerwcu 2022 r. w porównaniu z majem br. odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 3,2%). Udział sprzedaży online „ogółem" zmniejszył się z 8,9% w maju br. do 8,6% w czerwcu br.

Ostatnie miesiące to czas dużej zmienności, także w obszarze handlu. Z uwagi na galopującą inflację i ostrożniejsze zarządzanie domowymi budżetami ulega stagnacji lub spada sprzedaż większości dóbr (wyjątkiem są produkty pierwszej potrzeby). Przekłada się to na większą wrażliwość cenową klientów, którzy zwykle w poszukiwaniu przecen kierują się do internetu. Oczywiście negatywne konsekwencje wyraźnie malejącej, realnej siły nabywczej Polaków odbiją się na całym handlu detalicznym, ale to kanał online, jako że jest najszybszy i najbardziej wrażliwy na zmiany cen, odczuł to jako pierwszy. Dane GUS na koniec czerwca, według których sprzedaż detaliczna przez internet zmalała m/m o 3,2% a udział e-commerce w całej sprzedaży detalicznej obniżył się do 8,6%, potwierdzają tę tezę - mówi Sebastian Błaszkiewicz, Head of Sales Excellence, Unity Group.



Zdaniem eksperta, są jednak widoczne na horyzoncie duże możliwości, jakie stoją przed cyfrowymi kanałami sprzedaży.

- Te pozytywne sygnały dla e-commerce będą odczuwalne zwłaszcza w najbliższych miesiącach: okres wakacyjny to czas zakupów letnich ubrań, sprzętu turystycznego i sportowego, a to tradycyjnie kategorie, w których rynek sprzedaży internetowej jest bardzo konkurencyjny, a to z kolei pozwoli konsumentom z powodzeniem szukać tych najtańszych ofert. W sierpniu zaczną się przygotowania do szkoły, czyli zakup podręczników, art. szkolnych i materiałów biurowych. Niedługo później wkraczamy w sezon jesienny - najlepszy pod względem obrotów w roku. W tym okresie możemy spodziewać się bardzo mocnej konkurencji cenowej podmiotów handlowych, która, biorąc pod uwagę rosnące zadłużenie sklepów online, dla wielu może być walką o przetrwanie i utrzymanie się na rynku - podsumowuje Sebastian Błaszkiewicz.