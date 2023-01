Jest oświadczenie Shopee na temat wyjścia z Polski. Są też pierwsze komentarze

- Staramy się koncentrować na najbardziej obiecujących dostępnych dla nas możliwościach rozwoju. Biorąc to pod uwagę, a także fakt utrzymującej się znacznej niepewności makroekonomicznej tego regionu, która zaburza ocenę możliwości rozwoju w perspektywie długofalowej, zdecydowaliśmy się na zakończenie naszej działalności w Polsce. Zamierzamy skoncentrować się na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej, na których osiągnęliśmy już dużą skalę działania i gdzie widzimy dla Shopee silny długoterminowy potencjał wzrostu. W okresie przejściowym skupimy się w Polsce na wspieraniu lokalnej społeczności sprzedawców i kupujących, a także członków lokalnego zespołu naszej firmy - czytamy w oświadczeniu firmy.

Spływają do nas pierwsze komentarze odnoszące się do likiwdacji polskiego oddziału platformy:

Kinga Przepiórka, Country Manager Poland w Adtraction wskazuje, że polski rynek jest zmonopolizowany. Główny gracz, Allegro, nie osiada na laurach, tylko mocno rozwija platformę. Funkcjonalność Shopee znacznie odbiegała od wyznaczonych przez Allegro standardów.

Na początku rozpoczęcia działalności w Polsce, Shopee zatrudniło bardzo wielu cenionych na rynku specjalistów, oferując im ponadprzeciętne wynagrodzenia. To były duże przejęcia z innych marketplaceów. Dodając do tego stałą ofertę darmowej dostawy, prawdopodobnie duże wydatki na działania marketingowe oraz mnóstwo innych kosztów, które musi ponosić firma, rachunek staje się prosty.

Myślę, że blisko dwa lata to i tak długi czas na testowanie działań i próbę przebicia. Polska nie jest pierwszym rynkiem, z którego po krótkim czasie znika Shopee, przed nami była chociażby Francja oraz Hiszpania - wskazuje ekspertka.