JLI Trading wynajmie 6 tys. mkw. w BIK Park Wrocław

Firma JLI Trading Limited działa w sektorze e-commerce. W swoim portfolio posiada kilka brandów takich jak: Bodysocks, BargainFox.com, Jobalots, JLI Fulfilment.

Nowa hala magazynowa BIK Park Wrocław dostarczy łącznie 22.500 m2. Połowa z tej powierzchni została już ostatnio zakontraktowana przez firmę logistyczną Unico Logistics. W ramach zrealizowanego w 2020 r. pierwszego etapu budowy powstał obiekt liczący 25.000 m2, który jest obecnie w całości wynajęty. Docelowo BIK Park Wrocław będzie oferował 47.500 m2. Centrum logistyczne położone jest na gruncie o powierzchni 11,7 ha. Funkcje generalnego wykonawcy pełni firma Atlas Ward.

Nowoczesne centrum logistyczne znajduje się w Nowej Wsi Wrocławskiej (gmina Kąty Wrocławskie), w sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 – węzeł Pietrzykowice. To idealna lokalizacja na magazyn do obsługi aglomeracji wrocławskiej, a dzięki bezpośredniemu dostępowi do autostrady także całej reszty Polski i rynku niemieckiego.

BIK S.A. jest polskim deweloperem logistycznym należącym do funduszu inwestycyjnego NREP NSF IV. Działalność BIK nadzoruje Logicenters - platforma logistyczna NREP.