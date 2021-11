JOKR: produkty kupowane spontanicznie to ok. 47,5 proc wszystkich zamówień

W zeszłym roku aż 9 na 10 Polaków polowało na okazje podczas listopadowych promocji.

Oprócz tradycyjnych kategorii takich jak ubrania, elektronika czy książki coraz częściej kupujemy w sieci produkty spożywcze – zarówno podczas wyprzedaży, jak i w ciągu całego roku.

Black Friday (a raczej Black Week) to już w Polsce nowa tradycja, z której chętnie korzystamy. Według raportów aż 61 proc. Polaków przynajmniej raz w życiu kupiło coś podczas listopadowych wyprzedaży. Co ważne ten ruch przesuwa się do sieci: już 30,1 proc. polskich konsumentów kupuje na wyprzedażach tylko w sklepach online. To trend globalny: w USA, skąd wywodzi się Black Friday, w 2020 r. w ostatni weekend listopada z promocji skorzystało ponad 186 mln klientów, z czego 100 milionów zrobiło zakupy przez internet.

Nie jest tajemnicą, że szukając promocji przede wszystkim patrzymy na ceny. Dla 78,1 proc. z nas najatrakcyjniejsze są właśnie obniżki cenowe. Musimy być jednak uważni, bo łatwo możemy natknąć się na promocje, które są atrakcyjne tylko pozornie. Według raportu Deloitte w zeszłym roku w przypadku Black Friday aż 69 proc. ofert nie różniło się ceną w porównaniu do poprzedniego piątku, a 14 proc. było nawet droższe. Dlatego tak ważna jest możliwość sprawdzenia, czy aby na pewno dana oferta jest atrakcyjna.

JOKR dodaje, że cena przestaje być jedynym czynnikiem, na który zwracamy uwagę podczas zakupów. Równie ważna jest szybkość i terminowość dostawy. Doskonałym przykładem na to, że chcemy móc cieszyć się tu i teraz tym, co kupimy w sieci, są firmy z branży q-commerce, które dostarczają zakupy praktycznie natychmiast. Według danych JOKR, platformy oferującej codzienne zakupy spożywcze z dostawą w 15 minut, to właśnie tempo dostawy jest kluczowe dla klientów – jako najważniejszy powód przy podejmowaniu decyzji zakupowej wymienia ją 85 proc. polskich użytkowników aplikacji. Potwierdzają to dane globalne: w Stanach Zjednoczonych szybkość jest kluczowa dla 62 proc. wszystkich klientów kupujących przez internet, a aż 85 proc. szuka alternatywnych ofert, jeśli czas dostawy jest zbyt długi.