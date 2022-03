JOKR wychodzi z Polski. Biznes pójdzie na sprzedaż?

JOKR, wspierany przez SoftBank, Tiger Global, HV Capital oraz polski fundusz Market One Capital, w kwietniu 2021 poinformował, że uruchomi w Polsce platformę umożliwiającą zakupy online z 15-minutową dostawą. Serwis szybkich zakupów ruszył w czerwcu.

JOKR utworzył wówczas sieć lokalnych “darkstores” czyli miejskich magazynów zlokalizowanych w wybranych dzielnicach.

- Nasz cel jest prosty: chcemy szybko i tanio dostarczać klientom te produkty, których naprawdę potrzebują, zapewniając im przy tym najlepsze na rynku doświadczenia. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych wiemy czego szukają nie tylko w skali danego miasta, ale nawet poszczególnych dzielnic - mówił Piotr Lagowski, współzałożyciel JOKR.

Biuro firmy mieściło się przy ul. Grzybowskiej 60. Kapitał zakładowy spółki wynosił 5 tys. zł. Jako beneficjent rzeczywisty w KRS figuruje Ralf Wenzel, założyciel JOKRa.

Co poszło nie tak?

Już pod koniec ub. r. pojawiły się informacje o tym, że JOKR się skupić na ekspansji w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Mówiło się o możliwym wycofaniu się spółki z rynku europejskiego, gdzie JOKR prowadzi działalność w Austrii i w Polsce.

Na rynku q-commerce panuje ogromna konkurencja. Mamy tu takich graczy, jak chociażby Jush Żabki, Wolt, Bolt, Glovo, GetnowX czy Lisek.app. Ten ostatni dark store prowadzony jest przez spółkę Zorro Delivery. Do jej rady nadzorczej w zeszłym roku wszedł Damian Zapłata, Sebastian Kulczyk i Marek Krzyżanowski. W zarządzie zasiada Marek Kośnik, Michał Krowiński i Paweł Owczarski. To efekt pojawienia się wśród udziałowców - funduszu Manta Ray Ventures, należącego do Sebastiana Kulczyka.

- Mamy silną presję konkurencyjną i będę z ciekawością obserwować, kto wyjdzie z tego zwycięsko i jak będzie ewoluować usługa zważywszy na fakt, że na każdym rogu jest jakiś spożywczak - mówił podczas ubiegłorocznego FRSiH Jacek Palec, prezes Frisco.

To nie pierwsza taka sytuacja. 29 listopada marka Swyft zawiesiła działalność, informując klientów o trwających zmianach strategicznych.

Według analityków IGD, na rynku szybkich dostaw możemy spodziewać się: konsolidacji, programów subskrypcyjnych i zwiększenia inwestycji w ten rynek przez sieci detaliczne.

Według analiz PWC wartość rynku online do 2026 roku ma osiągnąć 162 mld zł (12 proc. wzrostu rocznie), z czego dostawy zakupów spożywczych będą rosnąć najszybciej (o 20 proc. w 2021).