JOKR z kolejną rundą finansowania

W Polsce JOKR działa w Warszawie oferując dostawy na terenie 9 dzielnic, fot. materiały prasowe

JOKR, działająca m.in. w Warszawie platforma q-commerce oferująca codzienne zakupy z dostawą w 15 minut, ogłosił właśnie rundę finansowania A, wartą 170 mln USD.

Jest to jedna z największych rund A w ostatnich latach, a biorący w niej udział inwestorzy to wiodące globalne firmy specjalizujące się w rozwoju spółek technologicznych

Wśród nowych inwestorów znalazły się najważniejsze fundusze: GGV Capital, Balderton Capital, Greycroft, Activant Capital, Kaszek, Monashees i FJ Labs. Dołączyły one do firm, które brały udział w rundzie seed, w tym HV Capital, Tiger Global czy polskiego Market One Capital

Finansowanie ma miejsce zaledwie trzy miesiące po rozpoczęciu działalności firmy. W tym czasie JOKR rozwinął operacje w Polsce, USA, Brazylii, Meksyku, Kolumbii, Peru i Austrii. Firma posiada już ponad 100 lokalnych mikro-magazynów, przez pierwsze miesiące uruchamiając średnio jedną nową lokalizację dziennie, z których dostarcza produkty JOKR planuje wykorzystać pozyskane fundusze do dalszego rozwoju sieci magazynów oraz uruchomienia operacji w kolejnych miastach.

W Polsce JOKR działa w Warszawie oferując dostawy na terenie 9 dzielnic, a do końca wakacji planuje mieć w stolicy ok. 20 działających magazynów