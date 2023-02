Jubilerska marka zamierza podbić rynek e-commerce

Marka SAVICKI jest dostępna w 8 krajach Europy, a w planach ma ekspansję na kolejne rynki. Historia marki zaczęła się blisko 50 lat temu od małej pracowni jubilerskiej w… mieszkaniu Kazimierza Sawickiego. W 1976 roku wraz z żoną Barbarą otworzyli pierwszy salon jubilerski przy ulicy Zamojskiej 14 w Lublinie. Salon istnieje do dziś.

Po 30 latach prowadzenia rodzinnej pracowni i rozwijaniu salonów Kazimierz i Barbara Sawiccy przekazują stery młodszemu pokoleniu. Paweł, starszy syn to najwyższej klasy jubiler, który odziedziczył talent po ojcu, z kolei Jakub to wizjoner z biznesowym zacięciem. Bracia Sawiccy budują polską markę jubilerską znaną z kunsztu, precyzji i innowacyjności. Chociaż pierwsze dwie wartości realizują bez problemu, to e-commerce okazał się dużym wyzwaniem. Do zarządu dołączają nowi wspólnicy z Tomaszem Osmanem na czele, któremu bracia powierzają ster przy wypłynięciu marki SAVICKI na szerokie wody.

„Gdy w 2016 roku poznałem Jakuba od razu poczuliśmy tzw. chemię. On ma niesamowite wyczucie estetyki i kunsztu jubilerskiego, ja natomiast mam bardzo analityczny umysł, również z ogromnym wyczuciem na piękno. W tamtym okresie Jakub starał się przeskalować sklep internetowy savicki.pl, jednak miał nienajlepsze doświadczenia. Dużym wyzwaniem była sprzedaż pierścionków przez Internet i projekt od dłuższego czasu nie mógł wejść na wyższy poziom. Prowadziłem wówczas butikową agencję e-commmerce, a projekt Jakuba wzbudził we mnie dużą ciekawość. Pomyślałem, że piękna biżuteria, z piękną ideą, którą bracia stworzyli wspólnie, na pewno musi przyjąć się na polskim rynku. Dlatego zaproponowałem, że przeanalizuję projekt i wraz z moim zespołem przygotujemy działania, które będą stanowić podstawę do stworzenia szerszej strategii” – wspomina Tomasz Osman, obecnie prezes zarządu SAVICKI.

SAVICKI podbija e-commerce

„Pierwsze kilka miesięcy poświęciliśmy na analizę biznesu, przebudowę e-commerce’u i działania reklamowe. Marka wyglądała wspaniale, ale ogromnym wyzwaniem było konkurowanie z największymi firmami jubilerskimi w Polsce. Mimo to, znaleźliśmy swoją przestrzeń i w bardzo szybkim czasie zaczęły pojawiać się gwałtowne wzrosty sprzedaży, co zupełnie zmieniło perspektywę rozwoju firmy. Był to moment, w którym wraz z moimi dwoma partnerami z poprzedniego biznesu Radosławem Gołębskim i Bartłomiejem Gajdą, zaangażowaliśmy swój kapitał i dołączyliśmy do struktur firmy” – wspomina Tomasz Osman.

W 2018 roku marka SAVICKI otrzymuje nagrodę Breaking The Doubts w plebiscycie e-Commerce Polska Awards. W kolejnym roku realizuje już ponad 15 000 zamówień online i znajduje się w gronie trzech najlepszych sklepów internetowych w Polsce w konkursie e-Commerce Innovation Awards.

Po sukcesie w Polsce firma rozpoczyna ekspansję zagraniczną. Najpierw w Czechach i Słowacji, w 2022 roku dołączają kolejne rynki - Węgry, Bułgaria, Rumunia. W tym roku uruchomiona już została sprzedaż w Grecji i Chorwacji.

„Na pewno bardzo ważnym momentem był wybuch pandemii, gdy cała branża jubilerska musiała przenieść swoją działalność do Internetu. To był moment, w którym byliśmy już mocno osadzeni w e-commerce, wciąż na fali dynamicznych wzrostów, a cała branża ślubna stanęła i mniejsi jubilerzy w pośpiechu stawiali sklepy internetowe. Błyskawicznie uruchomiliśmy e-salon i możliwość prezentacji biżuterii podczas wideo rozmowy. Bardzo obserwowaliśmy to, co się dzieje, dostosowując swoje działania do oczekiwań i komfortu klientów” – wyjaśnia Tomasz Osman.

Od tego czasu marka SAVICKI wielokrotnie była wyróżniana za budowanie zaufania klientów do zakupu luksusowej biżuterii online. W latach 2020-2022 firma aż trzykrotnie zdobyła nagrodę w plebiscycie e-Gazele Biznesu. W roku 2022 firma dodatkowo znalazła się wśród laureatów konkursu Gazele Biznesu.

Rozwiązania, które rewolucjonizują branżę

Zgodnie z filozofią marki SAVICKI zakup to dopiero początek relacji z klientem.

„Pierścionek zaręczynowy czy obrączka ślubna to nie zwyczajna biżuteria modowa. To przedmiot z wartością nie tylko materialną, ale przede wszystkim sentymentalną, który jest początkiem historii dwojga osób. Oprócz tego, że ma wyrażać ich uczucia i towarzyszyć im przez całe wspólne życie, również jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Klienci bardzo często nie wiedzą jak wartościowe są lub powinny być kamienie szlachetne, które kupują. Mocno stawiamy na edukację klienta. Prawda jest taka, że dzięki odpowiedniemu doradztwu, każdy taki zakup może przekształcić w doskonałą inwestycję. Szczególnie decydując się na złoty pierścionek z diamentem lub kamieniem szlachetnym” – wyjaśnia Tomasz Osman.

Pierścionek zaręczynowy czy obrączka to biżuteria przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dlatego firma wprowadziła program SAVICKI Care+ i gwarantuje swoim klientom dożywotnie wsparcie jubilerskie. W razie potrzeby klienci mogą bezpłatnie zmienić rozmiar pierścionka, wymienić kamień na inny lub oddać biżuterię do czyszczenia.

W segmencie luksusowym e-commerce idzie w parze ze sprzedażą tradycyjną

„Po pandemii jesteśmy przekonani, że przyszłość branży jubilerskiej to omnichannel, czyli łączenie doświadczeń internetowych ze stacjonarnymi” – mówi Tomasz Osman i dodaje – „Nieustannie udoskonalamy nasz sklep internetowy, ale również wprowadzamy dużo świeżości i pozytywnych doświadczeń w naszych salonach jubilerskich. W 2020 roku do inwestycji zaprosiłem Damiana Ozgę, który z sukcesem w przeszłości rozwinął sieć ponad 130 salonów w branży turystycznej. Wierzę, że wspólnymi siłami zbudujemy wyjątkowe doświadczenia omnichannel dla naszych klientów w Polsce i za granicą. Branża jubilerska od dawna nie przeszła rewolucji, a my chcemy być jej częścią.”

Obok dwóch salonów w Lublinie, w październiku 2022 roku otwarto autorski koncept salonu w Centrum Handlowym Magnolia Park we Wrocławiu. Sercem salonu jest opracowany przez firmę SAVICKI specjalny stół TryOn®, gdzie umieszczone są wierne repliki pierścionków zaręczynowych i obrączek. Klienci mogą swobodnie przymierzyć różne modele tak długo jak potrzebują, a dopiero potem skorzystać ze wsparcia sprzedawcy. Klienci zyskują dużo komfortu i swobody. Nie czują się skrępowani. To pierwsze tego typu rozwiązanie w branży jubilerskiej w Polsce i w Europie. Koncept salonu SAVICKI został również doceniony przez jury konkursu Retail Show 2022.

„Rok 2023 planujemy zakończyć łącznie z 10 salonami w największych miastach w Polsce i tylko w najlepszych galeriach handlowych. W tym roku planujemy również otwarcie salonu w Pradze w Czechach. Każdy nasz salon będzie stworzony tak, aby zakupy luksusowej biżuterii stanowiły przyjemność, a nie wzbudzały dystans i obawę” – wyjaśnia Tomasz Osman, współwłaściciel i Prezes SAVICKI i dodaje – „Chcemy być blisko naszych klientów i towarzyszyć im w ważnych momentach ich życia.”

Otwarcie kolejnego salony SAVICKI

SAVICKI ma już zaplanowane otwarcia salonów jubilerskich w pierwszym półroczu 2023 roku. Do końca marca zostanie otwarty salon w galerii handlowej Posnania w Poznaniu, a do końca kwietnia marka będzie dostępna w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Z kolei do końca czerwca planowane są otwarcia salonów w Krakowie i Warszawie.