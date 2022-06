Jush dowozi także do parku i na plażę (lista lokalizacji)

Twórcy usługi z Lite e-Commerce stworzyli „wirtualne punkty odbioru”, gdzie klienci będą mogli odebrać swoje zakupy.

Na nowych i dotychczasowych klientów czeka również specjalna promocja, dzięki której w wakacje mogą zaoszczędzić nawet 600 zł.

Nowa wakacyjna opcja pojawiła się w aplikacji na początku czerwca i działa na razie tylko w Warszawie. Zakupy będzie można zamówić do najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych stolicy, takich jak parki i plaże. Z usługi będzie można skorzystać między innymi na Polach Mokotowskich, Plaży Poniatówka czy w Parku Skaryszewskim. Aplikacja wskaże użytkownikowi, gdzie może odebrać zamówienie dostarczone przez kuriera.

Jush: Latem będziemy docierać nie tylko do domów i biur

- Od samego początku działania Jush niezwykle istotne jest dla nas wsłuchiwanie się w głos naszych użytkowników i odpowiadanie na ich potrzeby. Wraz z nadejściem lata wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom i wprowadziliśmy nową funkcjonalność. Latem będziemy docierać nie tylko do domów i biur, ale również tam gdzie w wakacje spędzają oni swój wolny czas. W ten sposób chcemy umilić im odpoczynek i dać więcej czasu na spędzenie go z rodziną czy przyjaciółmi - mówi Feym Fliegner, CMPO Lite e-Commerce.

Aplikacja Jush promuje nową usługę poprzez kampanię OOH “Latem dowozimy też w plener” w Warszawie. Na nośnikach odnajdziemy wakacyjne scenki zachęcające do skorzystania z usług ekspresowych zakupów online. Nie tylko w domu czy w biurze, ale również podczas wypoczynku na łonie natury. W kreacji wykorzystano charakterystyczną dla marki kolorystykę i inspirowane komiksami ilustracje, a całości dopełniają bohaterowie cieszący się słonecznymi dniami np. podczas grilla czy na huśtawce.

Usługa na starcie jest dostępna w takich miejscach jak:

Pola Mokotowskie;

Park Skaryszewski;

Plaża Poniatówka;

Plaża Saska;

Bulwary Wiślane

Łazienki Królewskie i Agrykola

Nawet 600 zł na lato – nowa promocja w aplikacji Jush

Lite e-Commerce wraz z nadejściem lata wystartował z promocją dla nowych, jak i stałych użytkowników usługi. W jej ramach każda osoba korzystająca z aplikacji, dostanie w czerwcu, lipcu i sierpniu nawet po 200 zł rabatu do wykorzystania w danym miesiącu. Łącznie więc na zakupach w Jushu będzie można oszczędzić nawet aż 600 zł. W każdym z trzech letnich miesięcy na użytkowników będzie czekać po 10 kuponów po 10 zł na zamówienia powyżej 35 zł oraz 5 kuponów po 20 zł na zamówienia powyżej 50 zł. Przy zakupach powyżej 35 zł klienci zyskują również darmową dostawę. Niewykorzystane kupony nie przechodzą na kolejny miesiąc. Akcja promocyjna obowiązuje do 31.08.2022 r. do godziny 22:59.

Lite e-Commerce Sp. z o.o. - to spółka w Grupie Żabka odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań e-commerce. Spółka skupia się na tworzeniu technologii, budowie produktów oraz zarządzaniu operacjami e-Commerce w ramach Grupy.



