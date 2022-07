Jush promuje się na muralach w stolicy

Akcja promująca usługę ekspresowych zakupów online jest kolejnym akcentem letniej kampanii Lite e-Commerce. Wcześniej start-up wystartował z działaniami OOH, które reklamowały nową funkcjonalność aplikacji – dowóz w plener do wybranego „wirtualnego punktu odbioru”. Tym samym twórcy rozwiązania kontynuują promocję marki za pomocą hasła „Rób, co chcesz. Zakupy w 15 minut!”, skierowanego do ludzi ceniących nowoczesne i wygodne rozwiązania.

Murale przyciągają wzrok mocnymi kolorami z przewagą zieleni, które są wiodącymi barwami w identyfikacji marki. Narysowane postacie przywołują skojarzenia związane z wolnym czasem i dobrą zabawą. Na grafice znajdziemy bohaterów cieszących się życiem, którzy „robią, co chcą”.

Wcześniej Jush promował swoją usługę muralem w komiksowym stylu na jednej ze ścian Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. Jego autorem był Aleksander „Lis Kula” Morawski, znany z projektów okładek dla takich artystów jak Quebonafide, Solar i Białas, Małpa oraz Włodi.

Lite e-Commerce wraz z nadejściem lata wystartował z promocją dla nowych, jak i stałych użytkowników usługi. W ramach akcji każdy klient dostanie w lipcu i sierpniu nawet po 200 zł rabatu do wykorzystania w danym miesiącu.