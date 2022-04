Jush startuje w Krakowie, Katowicach i Piasecznie

Jush regularnie poszerza również zasięg działania w dotychczasowych lokalizacjach, dodając nowe dzielnice.

Dla nowych oraz stałych klientów przygotowana została promocja, dzięki której mogą zaoszczędzić nawet 200 zł.

Jush w pięciu miastach w pół roku

Aplikacja z Warszawy zawędrowała do Krakowa. Podbój dawnej stolicy Polski usługa zaczęła od Kazimierza. Zakupy w 15 minut mogą zamówić również mieszkańcy Prądnika Białego, gdzie Lite e-Commerce otworzyło drugi punkt w mieście. W Katowicach natomiast Jush swoim zasięgiem objął znaczną część aglomeracji, działać będzie między innymi w Śródmieściu, Bogucicach i na Koszutce.

Kurierzy w każdej z tych lokalizacji będą dowozić ponad 1500 różnych produktów – od artykułów spożywczych, w tym świeżych owoców i warzyw oraz pieczywa, poprzez chemię gospodarczą i kosmetyki. W asortymencie znajdują się również napoje czy dania gotowe, również w wersji wegetariańskiej. W aplikacji Jush znajdziemy produkty znane nie tylko ze sklepów Żabka.

Jush jest w Piasecznie

Aplikacja swoim zasięgiem działania objęła praktycznie całe podwarszawskie Piaseczno.

– Jednym z filarów naszej działalności jest szybki rozwój usługi. W niecałe sześć miesięcy po starcie w Warszawie, pojawiliśmy się w kolejnych czterech miastach w Polsce. Przybliża nas to do celu, jakim jest zaproponowanie jak największej grupie mieszkańców naszego kraju możliwości zakupów w 15 minut – mówi Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce.

Dalszy rozwój Jush w Warszawie oraz Gdańsku

Od początku działalności startup Lite e-Commerce przyzwyczaił swoich użytkowników do szybkiego tempa rozwoju. Niecałe pół roku od startu pilotażu z aplikacji Jush może korzystać większość mieszkańców stolicy. Usługa dotarła do kolejnej dzielnicy w Warszawie. Szybkimi zakupami online mogą cieszyć się kolejni mieszkańcy części Mokotowa. Również w Gdańsku startup otworzył kolejny punkt, tym razem zlokalizowany na Przymorzu Małym. Ekspansja usługi ma na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców kraju i tym samym wypracowaniu pozycji Jusha jako lidera rozwiązań q-commerce w Polsce.

Specjalna promocja dla użytkowników aplikacji Jush

Dostawa w ramach usługi kosztuje jedyne 3,99 zł, ale gdy wartość koszyka przekroczy 35 zł, jest ona darmowa. Zamówienia można składać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7:00-23:00.

Aplikacja Jush przygotowała również dla swoich użytkowników kolejną odsłonę akcji promocyjnej, dzięki której, zamawiając produkty pomiędzy 1 kwietnia a 31 maja br., będą mogli oni zaoszczędzić nawet 200 zł – zarówno nowi, jak i powracający klienci otrzymają po 10 zł zniżki na 20 zamówień. Promocja obowiązuje do 31.05.2022 r.

Lite e-Commerce Sp. z o.o. - to spółka w Grupie Żabka odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań e-commerce. Spółka skupia się na tworzeniu technologii, budowie produktów oraz zarządzaniu operacjami e-Commerce w ramach Grupy.