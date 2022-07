Jush wydłuża godziny funkcjonowania w weekendy

Nowe godziny funkcjonowania aplikacji Jush

Odpowiadając na potrzeby swoich klientów, aplikacja Jush wydłużyła ostatnio godziny funkcjonowania w weekendy, kiedy większość z nas jest aktywna znacznie dłużej niż w środku tygodnia. Dotychczas Jush dowoził zakupy siedem dni w tygodniu od 7:00 do 23:00. Startup Lite e-Commerce zdecydował, że od 17 czerwca kurierzy będą dostarczać zakupy o godzinę dłużej w każdy piątek, sobotę i niedzielę.

Obserwujemy, że w weekendy dużą popularnością w naszej aplikacji cieszą się zakupy “na ostatni dzwonek”, kiedy chwilę przed końcem pracy naszych kurierów spływają kolejne zamówienia. Dlatego zdecydowaliśmy się wydłużyć w piątki, soboty oraz niedziele pracę naszej aplikacji – mówi Feym Fliegner, CMPO Lite e-Commerce.

Jush przywiezie m.in. świeże warzywa, owoce i pieczywo, dania gotowe, przekąski, napoje, słodycze, nabiał, jak i artykuły kosmetyczne oraz chemię domową. W asortymencie znajduje się ponad 1500 różnych produktów – znanych ze sklepów Żabka i nie tylko. Zakupy są dostarczane przez kurierów, którzy przybędą z nimi nawet w 15 minut od momentu złożenia zamówienia.

Nawet 600 zł na lato – nowa promocja w aplikacji Jush

Lite e-Commerce wystartował z promocją dla nowych, jak i stałych użytkowników usługi. W jej ramach każda osoba korzystająca z aplikacji, dostanie w czerwcu, lipcu i sierpniu nawet po 200 zł rabatu do wykorzystania w danym miesiącu. Łącznie więc na zakupach w Jushu będzie można oszczędzić nawet aż 600 zł. W każdym z trzech letnich miesięcy na użytkowników będzie czekać po 10 kuponów po 10 zł na zamówienia powyżej 35 zł oraz 5 kuponów po 20 zł na zamówienia powyżej 50 zł. Przy zakupach powyżej 35 zł klienci zyskują również darmową dostawę. Niewykorzystane kupony nie przechodzą na kolejny miesiąc. Akcja promocyjna obowiązuje do 31.08.2022 r. do godziny 22:59.