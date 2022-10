Just In Time przedłuża najem w Gliwicach

Polski operator logistyczny będzie dalej korzystał z magazynów w centrum logistycznym MLP Gliwice. Firma Just In Time świadcząca usługi m.in. z zakresu magazynowania, transportu, dystrybucji oraz odpraw celnych ma do dyspozycji łącznie ponad 10,6 tys. m2 powierzchni.