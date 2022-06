Już nie cena. Co przyciąga klientów do e-sklepów?

Na potrzeby raportu podsumowującego 2021 rok w sklepach internetowych, Shoper zapytał ich właścicieli o działania podjęte dla przyciągnięcia uwagi kupujących i wyróżnienia się spośród konkurencji.

Co robią e-sklepy?

Najwięcej wskazań przy tym pytaniu padło na działania organiczne w social mediach (odpowiedziało tak 57% właścicieli sklepów biorących udział w badaniu).

Dużą popularnością wśród sprzedających w e-sklepach cieszyły się także działania płatne, podjęte w ramach reklam w wyszukiwarce (Google Ads – 48%) oraz w mediach społecznościowych (Facebook Ads – 47%).

Na szczególną uwagę zasługuje rosnące zainteresowanie nowoczesnymi i bezgotówkowymi metodami płatności – udostępnienie ich w swoich sklepach podkreśliło 39% właścicieli. Wśród innych działań podjętych w sklepach na tle 2020 roku, warto wymienić jeszcze współpracę z influencerem (24%), prowadzenie bloga na stronie sklepu (27%), czy live commerce – sprzedażowe transmisje live, np. na Facebooku (7% wskazań).

Co robią e-sklepy, by przyciągnąć klientów, fot. mat. pras.

Skuteczne działania dla większej sprzedaży

– Przyciągnięcie klienta do sklepu to jedno, ale żeby skutecznie coś mu sprzedać, trzeba jeszcze dodatkowych działań – podkreśla Artur Halik, Head of Sales w Shoper. Co przyciąga klientów polskich sklepów internetowych?

– Przez lata silne w naszym kraju było przekonanie, że wystarczy konkurencyjna cena, by wyróżnić się na rynku, ale to się już zmieniło. Dziś klienci są bardziej wymagający i oczekują od sklepów przede wszystkim fachowej, kompleksowej obsługi oraz spersonalizowanej oferty – dodaje.

Obsługa klienta na wysokim poziomie i systematyczne wprowadzanie nowości w ofercie sklepu to według sprzedawców działania najbardziej skuteczne w generowaniu sprzedaży (otrzymały odpowiednio: 46% i 45% wskazań).

Dalej w kolejności wymieniane są: kampanie reklamowe Google Ads (39%), rekomendacje i opinie klientów (36%), aktywne prowadzenie kanałów social media (32%) oraz kampanie reklamowe w serwisach społecznościowych (32%). Konkurencyjną cenę jako magnes na klientów, wymieniło 28% pytanych przez Shoper.