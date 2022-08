JYSK Polska: giganci e-commerce dyktują standardy

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Rynek e-commerce zdecydowanie mocno przyspieszył w obliczu pandemii, ale również w obliczu zmian związanych z wprowadzeniem zakazu handlu w sklepach stacjonarnych, w niedziele. Na znaczeniu nabrały nowe usługi i funkcjonalności online, które umożliwiają klientom dokonywanie zakupów bez potrzeby wizyty w sklepie tradycyjnym lub redukują czas tej wizyty. Mam na myśli na przykład usługę click&collect, która wzmocniła się na rynku w ostatnich latach. Jednocześnie klient otrzymał do wyboru szeroką paletę opcji dostawy zamówień online w tym, np. w paczkomatach, czy w różnorodnych punktach w placówkach handlowych.

Kolejną zauważalną zmianę, która dokonała się w ostatnim czasie w e-commerce stanowi zdecydowanie większy udział online zakupów spożywczych. Zmianę przyspieszyła pandemia, podczas której klienci zaczęli szukać możliwości dokonania codziennych zakupów spożywczych bez wychodzenia z domu, a firmy odpowiedziały szeroką ofertą rynkową.

Pewne jest, że wszystkie powyższe działania ułatwiły klientom dokonywanie zakupów w Internecie, wprowadziły trwałą zmianę nawyków zakupowych i w sieci pojawiła się nowa atrakcyjna grupa docelowa.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, coraz większym wyzwaniem wydaje się czas i koszty realizacji dostaw zamówień do klientów. Widzimy, że firmy transportowe borykają się z dostępnością kierowców, z drugiej strony dynamicznie rośnie liczba transakcji zakupowych w Internecie, a ponadto globalnie giganci rynku e-commerce narzucają coraz to wyższe standardy dotyczące terminu dostawy, np. dostawa tego samego dnia. Do tego dochodzą rosnąco lawinowo koszty paliw, które przekładają się na rosnące koszty dostaw.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

W naszej centrali, w Danii, w dziale e-bussinesu pracuje kilkadziesiąt osób, które obsługują marketing internetowy oraz e-commerce globalnie na wszystkich rynkach, na których JYSK ma swoje sklepy stacjonarne. Poza tym w każdym z krajów zatrudniony jest specjalista ds. marketingu internetowego i mediów społecznościowych, który współpracuje z działem duńskim, ale również z lokalnym działem sprzedaży i marketingu.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Polski e-commerce JYSK bazuje na rozwiązaniach, które tworzone są w naszej centrali w Danii. W tym roku z działu e-businessu został wydzielony dział e-commerce, który zajmuje się wprowadzaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań na wszystkie rynki. Taka duża organizacja jak nasza, bazuje na własnych rozwiązaniach, stworzonych przez wewnętrznych programistów i dedykowanych dostawców usług technologii IT. Rozwiązania powstają globalnie w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania naszego klienta.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Uważam, że jako rynek wciąż jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu e-commerce. Jest więc miejsce dla nowych graczy, którzy postawią na rozwój intuicyjnego, łatwego, szybkiego i wygodnego interfejsu dla konsumentów. Zapewnienie klientom coraz lepszych doświadczeń zakupowych wpływa na ich zadowolenie z zakupów i z marki, a także na rekomendacje i polecanie sklepu innym potencjalnym klientom. W dłuższej perspektywie czasu wierzę, że taka "klientocentryczność" będzie miała ogromny wpływ na zyskowność marki.

Indywidualne podejście i dbałość w obsłudze każdego klienta przy jednoczesnym korzystaniu z nowoczesnych technologii i automatyzacji procesów będzie miała kluczowe znaczenie dla firm, które będą chciały się wyróżnić i przebić na rynku.

Jak postrzega Pani przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Polski rynek e-commerce ma wciąż ogromny potencjał wzrostu. Duża liczba konsumentów, gotowość do korzystania z zakupów online, otwartość polskiego konsumenta na nowe technologie powodują, że prognozy wzrostu e-commerce w Polsce wyglądają bardzo obiecująco.

Konsumenci oczekują wygodnych i elastycznych zakupów, których będą mogli dokonywać w dowolnym miejscu i w dogodnym dla siebie czasie, nie napotykając po drodze barier, które mogłyby zakłócić i niepotrzebnie wydłużyć ścieżkę zakupową. Coraz częściej będziemy mieć do czynienia z omnicommerce integrującym różne kanały zakupowe niż z podziałem na sprzedaż offline i online.

Konsumenci stają się również bardziej wymagający w stosunku do marek w obszarze ich zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz ochrony środowiska. Niskoemisyjny transport, wymiana opakowań na biodegradowalne, społeczne zaangażowanie w akcje proekologiczne to tylko przykłady działań, do których konsumenci przywiązują coraz większą wagę, przy wyborze marek i podejmowaniu decyzji zakupowych.