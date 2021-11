Karma dla psów w systemie abonamentowym? Korzysta z niej 5 proc. Polaków

Subskrypcja sposobem na wzrost?

Jak podaje Fundacja Digital Poland w raporcie Subskrypcje 2021, w ubiegłym roku aż 80 proc. firm używających tego rodzaju rozliczeń utrzymało lub poszerzyło grono klientów, i to mimo trudnej sytuacji rynkowej związanej z pandemią. Co więcej, w ciągu ostatnich 4 lat na całym świecie to właśnie dostawcy działający w modelu abonamentowym notowali największe wzrosty. Nic dziwnego, że ekonomia subskrypcji upowszechnia się także w mniej oczywistych branżach, jak zarządzanie finansami, czy dostawa karmy dla psów.

Tzw. ekonomia subskrypcji zyskiwała popularność już przed globalnym kryzysem pandemicznym. Według McKinsey, sprzedaż firm subskrypcyjnych wzrosła o 300 proc. – to około pięć razy szybciej niż rosły przychody korporacji z indeksu S&P 500.

Aktualnie najchętniej w ramach abonamentu subskrybujemy usługi technologiczne. Jak pokazują badania Fundacji Digital Poland, co drugi mieszkaniec Polski deklaruje korzystanie z usług streamingu filmów i seriali, z kolei co czwarty korzysta z aplikacji do streamingu muzyki.

Subskrypcja: wygoda i szeroka oferta

Do sięgania po usługi oparte na regularnych, stałych opłatach Polaków i Polki zachęca przede wszystkim wygoda, szersza oferta – w porównaniu do innych modeli rozliczeniowych – a także ekskluzywność części usług, których nie znajdziemy nigdzie indziej, np. seriali produkowanych tylko przez daną platformę. To właśnie głównie dzięki tym zaletom przeciętny Kowalski czy Kowalska mają w portfelu średnio po 6 abonamentów na głowę.

Do grona marek działających w tym modelu dołączył PsiBufet – pet food tech subskrypcyjny działający w modelu direct to consumer. Subskrypcja jedzenia dla psów jest stosunkowo nowym konceptem w Polsce – zawitała u nas dopiero w 2016 roku. Obecnie, z subskrypcji karmy dla zwierząt korzysta tyle samo Polaków, co z płatnej diety pudełkowej (5%).