Kartony24.eu zwiększają zaplecze magazynowe

LCube to deweloper, który realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów (około 10 tys. m2), poprzez średnie magazyny (50 tys. m2) po tradycyjne big boksy w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. m2).

- Wybierając lokalizacje na nasze inwestycje, staramy się podążać za potrzebami naszych partnerów i potencjalnych najemców. Rynek w Rzeszowie, nie jest może największy w Polsce, ale mamy na nim do czynienia z dużym popytem, dzięki czemu komercjalizacja naszych obiektów przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy przekonani, że lokalizacja naszego projektu w Rzeszowie, zaledwie kilometr od międzynarodowego lotniska w Jesionce, oraz z bezpośrednim połączeniem z autostradą A4, umożliwi naszemu najemcy szybki rozwój biznesu. – mówi Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.

LCube Logistic Park Rzeszów składa się z dwóch hal, które w sumie zaoferują najemcom około 25 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej i biurowej. Pierwsza, mniejsza hala została oddana już do użytku. W drugim etapie inwestycji powstaje magazyn o powierzchni 18 800 mkw. oraz biura o powierzchni około 1 000 mkw.