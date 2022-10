Kasia Tusk próbuje sił w re-commerce. Czy La Rondé odniesie sukces?

Według ostatniego badania "Moda na second-handy” przeprowadzonego przez LESS GROUP, już blisko 70 proc. Polaków kupuje ubrania w sklepach typu second-hand. Na takie zakupy decyduje się coraz więcej młodych osób, a prawie połowa wszystkich respondentów kupuje odzież z drugiego obiegu już raz lub kilka razy w miesiącu.

Pierwsze kroki w tym biznesie postawiła właśnie Katarzyna Tusk, która niedawno uruchomiła sklep internetowy o nazwie La Rondé.

La Rondé – second hand dla wymagających

- Chociaż dziś umiejętność wyszukania perełek wśród używanej odzieży to zdecydowanie powód do dumy, wiele z nas wciąż ma opory. La Rondé chce zaprosić również te bardziej wymagające Klientki, które stawiają na zrównoważoną modę, ale trudno im znaleźć wartościowe ubrania z drugiego obiegu. Nie tylko ze względu na bariery związane z nieprzyjemnymi doświadczeniami w second-handach, ale również na brak pewności, czy dany zakup spełni ich oczekiwania. Ułatwiamy ten proces i oferujemy Wam skrupulatnie przygotowaną selekcję ubrań. Moda z drugiego obiegu może być piękna i użyteczna – misją La Rondé jest wyręczenie konsumentek z tego, co w zakupach ubrań używanych najbardziej uciążliwe. Dzięki temu projektowi nie musisz szukać, aby znaleźć - czytamy na modym blogu Katarzyna Tusk.

Naprawa ubrań w La Rondé

- Jeśli ubrania w La Rondé wymagają drobnych napraw – zajmujemy się tym. Przerabiamy rękawy, doszywamy guziki, naprawiamy podszewki. Ubrania są odpowiednio przygotowane, odświeżone i zapakowane, tak aby doświadczenie zakupowe było równie przyjemne, jak w najlepszych butikach - tłumaczy Katarzyna Tusk.

Ceny w La Rondé

W asortymencie La Rondé znajdziemy min. trencz Burberry – za 2399 zł, bluzkę Massimo Dutti za 219 zł. Przykładowe marki dostępne w esklepie to COS, Levi’s czy &Other Stories.