Kaufland coraz bardziej cyfrowy. Sieć rozszerza współpracę z Everli o 15 kolejnych miast

Kaufland rozwija internetową sprzedaż produktów. W ubiegłym tygodniu ruszyła współpraca z firmą Everli, realizującą i dostarczającą zakupy online. Po starcie usługi we Wrocławiu, nowe rozwiązanie obejmie 15 kolejnych miast, m.in. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk czy Łódź.







Z możliwości zrobienia zakupów online z dostawą do domu mieszkańcy 15 kolejnych miast będą mogli korzystać od 15 września br. Usługa obejmie Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynię, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Rzeszów, Tychy, Bytom, Sosnowiec i Piaseczno. Podobnie jak w przypadku startu usługi we Wrocławiu osoby, które w danych miastach dokonają 1000 pierwszych zamówień, mogą liczyć na darmową dostawę.

Dzięki współpracy z Everli klienci Kauflandu mogą robić niezbędne zakupy bez wychodzenia z domu – 24 godziny na dobę. W asortymencie obejmującym ponad 4000 produktów klienci znajdą artykuły suche, świeże, takie jak owoce i warzywa, pieczywo, produkty z lady, a nawet artykuły mrożone, które będą dostarczane w specjalnych torbach utrzymujących temperaturę. Oprócz tego dostępne są także m.in. produkty do codziennej higieny, kosmetyki, karma dla zwierząt czy pieluchy.

By zrobić zakupy z dostawą do domu, należy skorzystać z serwisu www.everli.pl lub aplikacji mobilnej Everli by Szopi dostępnej w Google Play oraz App Store. Po darmowej rejestracji i zalogowaniu się wystarczy wybrać Kaufland, dodać produkty do koszyka i zaznaczyć preferowany termin dostawy – Everli dostarcza zamówione zakupy do klientów w promieniu do ośmiu kilometrów od najbliższego marketu Kaufland, od poniedziałku do soboty włącznie w godzinach od 8 do 23. Koszt standardowej dostawy to 9,90 zł – w ramach tej opłaty Everli gwarantuje dostawę do klienta w czasie do trzech godzin. Produkty można zamawiać z wyprzedzeniem do siedmiu dni, co pozwala zaplanować np. zakupy na weekend czy na przyjęcie z okazji urodzin lub imienin.

Z możliwości zrobienia zakupów bez wychodzenia z domu od piątku 11 września br. korzystają już klienci Kauflandu z Wrocławia.

- W sieci Kaufland wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów, sięgając po nowe rozwiązania. Na przełomie maja i czerwca w 14 sklepach uruchomiliśmy usługę Click&Collect, czyli możliwość zdalnej rezerwacji produktów. Teraz poszliśmy o krok dalej, nawiązując współpracę z Everli, dzięki której możemy zrobić zakupy bez wychodzenia z domu. Udany start usługi we Wrocławiu pokazał nam, że klienci chętnie korzystają z tej możliwości, dlatego rozszerzyliśmy zakres naszej współpracy o kolejnych 15 miast, m.in. Warszawę, Kraków i Poznań. Mamy nadzieję, że ich mieszkańcy również docenią to rozwiązanie, które cechuje szybkość, wygoda i bezpieczeństwo – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.