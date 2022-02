Kaufland kończy z click&collect i stawia na zakupy online z dostawą do domu

Sytuacja epidemiologiczna zmieniła zwyczaje zakupowe Polaków. Klienci chętniej niż przed epidemią COVID-19 kupują za pośrednictwem aplikacji mobilnych oraz stron internetowych. Najbardziej dogodnym wariantem jest dla nich dowóz zakupów do domu – taką opcję wybiera aż 76% kupujących online. Podobne doświadczenie ma także Kaufland. W trakcie pandemii sieć stworzyła dla klientów dwie nowe możliwości – zakupy poprzez click & collect oraz z dostawą do domu. Mimo możliwości nabycia swoich ulubionych artykułów na wiele sposobów, klienci nadal w pierwszej kolejności stawiają na zakupy w sklepie stacjonarnym. Z kolei z opcji e-commerce najbardziej cenią zakupy online dostarczane do domu.

Kaufland: Klienci wolą zakupy z dostawą

Aby w okresie pandemii ułatwić klientom dokonywanie zakupów, testowaliśmy różne rozwiązania z obszaru e-commerce. - Praktyka pokazała, że dla kupujących najwygodniejszą formą są zamówienia online z dostawą do domu. Dla klientów sieci Kaufland najbardziej atrakcyjną opcją jest wciąż wizyta w sklepie stacjonarnym, która umożliwia bezpośredni kontakt z obsługą i produktem. Potrzeby klientów determinują nasz kierunek działania, dlatego też skupiamy się na sprzedaży stacjonarnej, która jest główną osią naszej działalności a jednocześnie będziemy w dalszym ciągu rozwijać współpracę z Everli - wyjaśnia Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Usługa click & collect będzie dostępna dla klientów do dnia 11 lutego 2022 r. W najbliższym czasie Kaufland planuje rozszerzyć współpracę z Everli w zakresie zakupów online z dostawą do domu o kolejne miasta.

Kaufland w Polsce sieć posiada aktualnie 231 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.