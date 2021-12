Kaufland z usługą Everli Click&Collect

Usługa Everli Click&Collect powstała z myślą o osobach, które doceniają wygodę i oszczędność czasu, a w ich najbliższej lokalizacji nie ma jeszcze możliwości dostarczenia zakupów bezpośrednio do domu. Klienci mogą zrobić zakupy na dwa sposoby – za pomocą aplikacji na smartfonie lub za pośrednictwem strony everli.com.

Jak zrobić zakupy Everli Click&Collect?

Kupujący mają do wyboru 6500 produktów dostępnych na półkach Kauflandu, w tym artykuły spożywcze, świeże, mrożone czy drogeryjne. Zamówienie można odebrać w punkcie informacyjnym sklepu w wybranym wcześniej przedziale czasowym – od trzech godzin do siedmiu dni od momentu jego złożenia. Dzięki płatności z góry pobyt w placówce ograniczony jest do minimum. Zakupy za pośrednictwem usługi Everli Click&Collect są – podobnie jak przy zakupach stacjonarnych –premiowane punktami PAYBACK.

Rozwiązania z zakresu e-commerce cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Kaufland już w 2020 roku nawiązał współpracę z Everli, która specjalizuje się w realizacji zakupów online. Obecnie klienci sieci w 34 miastach mogą korzystać z bezpośredniej dostawy produktów do domu. Tarnów i Tczew to pierwsze lokalizacje, w których udostępniono klientom usługę Everli Click&Collect.