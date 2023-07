Kazar najlepiej sprzedającą się polską marką na zagranicznych rynkach Zalando

Polskie marki modowe z powodzeniem przełamują międzynarodowe bariery, zdobywając uznanie na globalnym rynku. Marki te, kreują trendy i dorównują największym światowym graczom. Kazar, ceniony za wysoką jakość i unikalny design, stał się jednym z kluczowych przedstawicieli polskiej mody na arenie międzynarodowej.

— Polskie marki od lat z powodzeniem konkurują z wielkimi światowymi brandami — mówi Artur Kazienko, Prezes Zarządu Kazar Group. — Rodzime firmy są doceniane za jakość i kreatywność, ich produkty często bywają wybierane przez gwiazdy światowego formatu, prezentowane są przez opiniotwórcze media — dodaje.

Nie tylko Polacy cenią sobie rodzimą markę. Dzięki współpracy z Zalando Kazar dostępny jest w 22 europejskich krajach, ma dostęp do ponad 51 milionów aktywnych klientów i jest najlepiej sprzedającą się polską marką na platformie na rynkach zagranicznych.

— Polska konsekwentnie udowadnia swoją pozycję na światowym rynku mody. W 2020 roku Polska była 11. eksporterem mody na świecie (2,1%) — mówi Kazienko. — Według raportu PKO BP e-commerce w Europie ma wzrosnąć do 43% sprzedaży modowej do 2025 roku. To szansa dla polskich marek oraz polskiej gospodarki — podkreśla.

Zalando, jako globalna platforma e-commerce, stwarza markom jak Kazar wyjątkowe możliwości rozwoju, oferując szereg zaawansowanych narzędzi marketingowych i dostęp do nowych rynków. Dzięki temu partnerstwo z Zalando przyczynia się do dalszej internacjonalizacji marek, umożliwiając dotarcie do szerszej grupy odbiorców na całym świecie.