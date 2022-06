Każdego dnia trafia do Polaków 2 mln przesyłek kurierskich

Sukcesywnie zwiększanie wolumenu dostarczanych przesyłek nierozerwalnie łączy się z dynamicznym rozwojem handlu e-commerce. W ub.r. liczba dostarczonych przesyłek wzrosła o niemal 141 mln sztuk w stosunku do 2020 roku (wzrost o 22,1 proc.), sięgając liczby 776 mln sztuk. Oznacza to, że w 2021 do rąk Polaków każdego dnia trafiało ponad 2 mln przesyłek kurierskich.

Wzrost wynagrodzeń oraz cen paliw przełożył się na wyraźny wzrost kosztów prowadzenia działalności kurierskiej w Polsce, co daje się we znaki nawet przy dużej skali działania oraz bardzo wysokiej wydajności operacyjnej.

Inaczej jest w segmencie tradycyjnej korespondencji listowej. Od lat obserwowane są̨ tam spadki zarówno wolumenu, jak i udziałów relatywnych. Jednak w roku ubiegłym były one zdecydowanie mniejsze niż w 2020. Liczba wysłanych listów zmniejszyła się o 79 mln sztuk rok do roku i spadła o 7,5 proc. Pozytywnym zjawiskiem w obszarze pozostałych usług pocztowych jest odwrócenie trendu spadkowego w segmencie przesyłek reklamowych. Po ponad 13% spadku w 2020 roku, w zeszłym roku rynek przesyłek reklamowych urósł o 1,7% wolumenowo i 8,6% wartościowo.

Speedmail rok 2021 zakończył z 20-proc. wzrostem sprzedaży liczonej rok do roku i zwiększył zasięg terytorialny, dzięki nowym placówkom otwieranym w miejscowościach liczących 20-30 tys. mieszkańców.