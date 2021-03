Kiedyś dyskontoza. Dziś paczkomatoza. Co dalej?

fot. shutterstock, e-konsumenci lubią odbierać w paczkomatach

Automaty paczkowe wyrastają jak grzyby po deszczu. Tak jak kiedyś sklepy z żółtą fasadą. Co łączy te dwa zjawiska? Dynamiczny rozwój i obawy, że potrzeba rynku wygra z potrzebą estetyki. Paczkomatów jest w Polsce już kilkanaście tysięcy. A każdy tydzień przynosi informację o kolejnych. Mają licznych zwolenników, ale ostatnio ujawnili się także ludzie obawiający się, jak to sami określili, „paczkomatozy”. Czy mają rację? Czy w Polsce zbliżamy się do przesycenia rynku?

Nasi rozmówcy są jednoznaczni w ocenie, że mimo dużej liczby automatów paczkowych w Polsce już działających (1/5 europejskiego potencjału) i tych planowanych, rynek nadal jest bardzo chłonny. Klienci po prostu lubią ten sposób odbioru i nadawania paczek. Bez wątpienia paczkomaty dają też zysk ekologiczny w postaci mniejszej emisji CO2 generowanej przy dostawie przesyłek.

Różnice pojawiają się w ocenie tego, jak ma wyglądać sieć. Czy ma być publiczna, z maszynami współdzielonymi, czy też automaty, jak teraz, mają być przypisane do pojedynczej firmy kurierskiej?

Głośno o sprawie zrobiło się w grudniu 2020 r., gdy na wrocławskim Biskupinie InPost postawił mierzący około 12 metrów paczkomat, bardziej przypominający mur nie do sforsowania niż urządzenie służące do dystrybucji przesyłek. Jak doniosły lokalne media, miejscowi szybko nazwali go „Godzillą” - od imienia legendarnego japońskiego jaszczura-giganta, a miejski konserwator zabytków wydał decyzję o usunięciu urządzenia.

W tym samym miesiącu Miasto Jest Nasze - najbardziej znana polska organizacja z grona tzw. ruchów miejskich - opublikowało raport pt. „Dzika logistyka miejska. Co zrobić, aby e-commerce nie zrujnował nam życia i nie zniszczył naszych miast”, w którym postuluje, najogólniej rzecz biorąc, stworzenie publicznego systemu dostarczania paczek, z udziałem przesyłkomatów (ciekawy neologizm po tym, jak InPost zastrzegł sądownie słowo „paczkomat”), tramwajów towarowych i rowerów cargo.



- Zdecydowanym liderem jest tu InPost, który ma obecnie 11 tys. paczkomatów. Jednak inni duzi gracze rynku e-commerce też dawno już dostrzegli, że ta forma odbierania (i nadawania) przesyłek jest szczególnie atrakcyjna dla konsumentów - mówi Marta Cudziło, kierownik Centrum Logistyki w Łukasiewiczu - Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. - Sieć maszyn paczkowych chce rozwijać również Allegro, podając informację o uruchomieniu 3 tys. urządzeń paczkowych w naszym kraju. Swoje plany w tym zakresie potwierdzają również inne marketplace’y: AliExpress oraz Amazon. Ten ostatni podpisał umowę z InPost na początku marca. Ambitne plany budowy sieci maszyn paczkowych ma PKN Orlen, który wchodząc na rynek usług kurierskich, zapowiedział postawienie 2 tys. urządzeń w ciągu najbliższych dwóch lat. Bardzo zbliżone ilościowo plany ma Poczta Polska. Również Żabka rozwija własne automaty nadawania i odbierania paczek lokowane w sklepach sieci i nazywane żabkomatami.



Nasi rozmówcy są jednoznaczni w ocenie, że mimo dużej liczby już działających w Polsce automatów paczkowych rynek nadal jest bardzo chłonny. Polacy przepadają bowiem za odbieraniem paczek z automatów. Raport „E-commerce in Europe in 2020” podaje, że 38 proc. naszych rodaków preferuje właśnie taki odbiór dostawy. Klienci chwaląc zalety maszyn paczkowych, wręcz domagają się ich rosnącej dostępności.